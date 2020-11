जागेच्या वादातून लोखंडी रॉडने मारहाण; वाचा सोलापुरातील गुन्हे वृत्त 

सोलापूर : एमआयडीसी, अक्कलकोट रोड येथील जागेच्या संदर्भात व्यंकटेश महांकाळी येलदी व पमनानी यांच्यात वाद होता. त्यानंतर ती जागा काशिनाथ परशुराम गड्डम यांनी खरेदी केली. तरीही गड्डम व येलदी यांच्यात वाद वाढले. त्यानंतर गड्डम यांनी येलदीविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसात फिर्याद दिली. काही दिवसांनी गड्डम हे घराकडे जात असताना मर्दा कारखान्याजवळ रोडवर एका व्यक्तीशी बोलत थांबले होते. त्या वेळी येलदी हा त्या ठिकाणी आला आणि आता तुला सोडणार नाही, म्हणून लोखंडी रॉडने हातावर मारहाण केली. भांडणात दुचाकीवरून खाली पडल्यानंतर गड्डम हे उठण्याचा प्रयत्न करताना त्याने पुन्हा डोक्‍यात वार केला. त्यात डोक्‍याला मार लागून रक्त आल्याचेही फिर्यादीत म्हटले आहे. त्यानुसार व्यंकटेश येलदी याच्याविरुद्ध एमआयडीसी पोलिसात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस निरीक्षक श्री. मोरे हे पुढील तपास करीत आहेत. सोन्यासाठी विवाहितेचा छळ

कुमठा नाका परिसरातील मारुती मंदिर परिसरात राहणाऱ्या सविता विजय स्वामी (सध्या रा. हुडको रिक्षा स्टॉपसमोर) यांचा विजय बाळू स्वामी याच्यासोबत 28 डिसेंबर 2018 रोजी विवाह झाला. विवाहानंतर चार महिने झाले की सासऱ्यांनी लहान - लहान गोष्टींवर शारीरिक व मानसिक त्रास द्यायला सुरवात केली. तू जर माहेरून सोने व पैसे आणले नाहीस, तर तुला आम्ही नांदवणार नाही, अशी धमकी सासरच्या लोकांनी दिली. शिवीगाळ, छळाला कंटाळून सविता स्वामी यांनी सदर बझार पोलिस ठाणे गाठले. त्यांच्या फिर्यादीनुसार पती विजय स्वामी, सासरे बाळू शिवय्या सवामी, सासू यमुनाबाई बाळू स्वामी, नणंद प्रियंका बाळू स्वामी, मनीषा ऊर्फ मंगल राजू इंदापूरकर (सर्वजण रा. जीवन विकास नगर, कुमठा नाका) यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. चारचाकीच्या आमिषातून तीन लाखांची फसवणूक

चारचाकी मारुती सुझुकी, सियाज गाडी कमी पैशांत घेऊन देतो, असे आमिष दाखवून मोहम्मद खाजापाशा मुल्ला, आरेशी ऊर्फ राणी मोहम्मद खाजापाशा मुल्ला व आरिफ शेख या तिघांनी जहीर रफिक तांबोळी यांचा विश्‍वास संपादित केला. त्यानंतर 24 सप्टेंबरला एक लाख 91 हजार रुपये आणि 25 सप्टेंबर रोजी 1 लाख 9 हजार रुपये त्यांना देण्यात आले. तीन लाख रुपये दिल्यानंतर जहीर यांनी त्यांच्याकडे चारचाकी गाडीची मागणी केली. त्या वेळी त्यांनी गाडीही दिली नाही आणि रक्‍कमही परत करण्यास मनाई केली. फसवणूक केल्याप्रकरणी मुल्ला व शेखविरुद्ध फौजदार चावडी पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे. व्यापाऱ्यांकडे दिसेनात कोरोना टेस्टची प्रमाणपत्रे

शहरातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढणार नाही, याची दक्षता घेत महापालिका आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी शहरातील सर्व व्यापारी, किराणा दुकानदार, भाजी व फळविक्रेत्यांनी कोरोना टेस्ट करून घेणे बंधनकारक केले. तर त्यांनी कोरोना टेस्ट केल्याचे प्रमाणपत्र दुकानात दर्शनी भागात लावावे, असेही स्पष्ट केले. अन्यथा दुकानाचा परवाना रद्द केला जाईल तथा फौजदारी स्वरूपाची कारवाई करण्याचा इशारा दिला. मात्र, बहुतांश भाजी तथा फळविक्रेत्यांकडे व दुकानदारांकडे कोरोना टेस्ट केल्याची प्रमाणपत्रे दिसत नाहीत. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Crime news in and around Solapur city