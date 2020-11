सराफ बाजारातून पळविली दागिन्यांची पर्स ! वाचा सोलापुरातील गुन्हे वृत्त

सोलापूर : पूर्व मंगळवार पेठेतील दिशा ज्वेलर्स दुकानात आई चांदीचे पैंजण घेत होती. आईजवळील पिशवीमध्ये पर्स ठेवली होती. आईचे लक्ष नसल्याची संधी साधून चोरट्यांनी ती पर्स पळवली. त्या पर्समध्ये 36 हजार रुपयांचे सोन्याचे दागिने होते, अशी फिर्याद सुखदेव हिरालाल राठोड (रा. कोंडी तांडा, ता. उत्तर सोलापूर) यांनी जोडभावी पेठ पोलिसात दिली आहे. पोलिस हवालदार श्री. पवार हे चोरट्याचा शोध घेत आहेत. जागेची बनावट पावती करून फसवणूक

मजरेवाडी, बापूजीनगर येथील अब्दुल रउफ अब्दुल सत्तार शेख यांना बनावट कागदपत्राद्वारे होटगी रोडवरील जागा विकत दिली. फसवणूक झाल्याचे समजल्यानंतर अब्दुल यांनी दोन लाख पाच हजार रुपये परत करण्याची मागणी करूनही अजहर शेख (रा. लोकमान्य नगर, मजरेवाडी) याने ती रक्कम परत केली नाही. या प्रकरणी अजहर शेखविरुद्ध विजापूर नाका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शीतलकुमार कोल्हाळ हे या प्रकरणाचा पुढील तपास करीत आहेत. हप्ता मागितल्याने तरुणाविरुद्ध गुन्हा

तुला दुकान चालवायचे असेल, तर एक हजार रुपयांचा हप्ता दे, म्हणून शिवीगाळ केल्याप्रकरणी अजय अमोल कदम (रा. मराठा वस्ती, भवानी पेठ) याच्याविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. अमर अनिल पारसवार (रा. मानव नगर, घोंगडे वस्ती) यांनी पोलिसात फिर्याद दिली. त्यांच्या फिर्यादीनुसार दुकान चालवायचे असल्यास हप्ता दे, नाहीतर दुकान चालू देणार नाही, दुकान बंद कर अन्यथा दुकान जाळून टाकतो, तुला खल्लास करतो, आणखी माझे तीन साथीदार आहेत, म्हणून शिवीगाळ करून हाताने व दगडाने मारहाण केल्याचेही पोलिसांनी सांगितले. नफ्याचे आमिष दाखवून फसवणूक

हैदराबाद रोडवरील एम एस एम एफ ट्रेडर्स हे फर्म भागीदारी चालू केली. 30 लाख रुपये गुंतवले. दरमहा 90 हजार रुपयांचा नफा देण्याचे करारपत्र झाले. मात्र, ठरलेल्या करारपत्रानुसार जहीर अहमद बशीर अहमद (रा. न्यू मेलापल्ली, हैदराबाद) व मिर्झा आबिद बेग मिर्झा अहमद बेग (रा. आसिफ नगर हैदराबाद) यांनी रक्कम दिलीच नाही. 7 ऑक्‍टोबर 2019 रोजीच्या करारपत्रानुसार 30 लाख रुपये मुद्दल आणि नफ्याचे आठ लाख रुपये, असे एकूण 38 लाख रुपये ठरल्याप्रमाणे देणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी विश्वासघात करून ही रक्‍क्‍कम दिली नाही, अशी फिर्याद अब्दुल खान यांनी सदर बझार पोलिसांत दिली. त्यानुसार दोघांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल



Web Title: Crime news in and around Solapur city