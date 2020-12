शहरात चौघांनी केला आत्महत्येचा प्रयत्न ! वाचा शहर व परिसरातील गुन्हेगारी वृत्त 

सोलापूर : शहरात रविवारी (ता. 6) चौघांनी आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला आहे. याबाबत संबंधित पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली आहे. घरगुती वादातून तरुणीचा आत्महत्येचा प्रयत्न

घरगुती वादातून अश्‍विनी बाळराजू पन्नेल (वय 19, रा. जुना विडी घरकुल, हैदराबाद रोड, सोलापूर) या तरुणीने घरामध्ये मुंग्या मारण्याचे औषध खाऊन आत्महत्येचा प्रयत्न केला. शेजारी राहणारे व्यंकटेश सब्बूर यांनी अश्‍विनी हिला उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. अज्ञात कारणावरून तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न

अज्ञात कारणावरून अंकुश भगत सोनवणे (वय 22, रा. चळे, ता. पंढरपूर) या तरुणाने तणनाशक औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. सोनवणे यास त्रास होऊ लागल्यावर आदिनाथ शिरसट यांनी उपचारासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. बेडर पुलावरील मंदिरात तरुणाचा आत्महत्येचा प्रयत्न

शहरातील लष्कर परिसरातील बेडर पुलावरील कालिका देवीच्या मंदिरामध्ये शुभम तुळजाराम पंतुवाले (वय 19, रा. बेडर पूल, सोलापूर) याने लक्ष्मणरेषा नावाचे विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. पंतुवाले यास त्रास होऊ लागल्यावर त्यास लखन पंतुवाले याने उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. अज्ञात कारणावरून महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न

अज्ञात कारणावरून चैत्रा कालू पंतुवाले (वय 30, रा. बापूजीनगर, सोलापूर) या महिलेने घरी विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्येचा प्रयत्न केला. चैत्रा हीस त्रास होऊ लागल्यावर अनू कैय्यावाले हिने उपचारासाठी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. पत्नीला बोलण्यावरून पतीला मारहाण

पत्नीस गावी जाऊ नकोस, असे म्हटल्याच्या कारणावरून विश्‍वनाथ गोवर्धन गाडे व इतर तिघांनी मिळून विलास खंडू शिंदे (वय 28, रा. आष्टी, ता. मोहोळ) यास काठीने बेदम मारहाण केल्याने शिंदे यांना उपचारासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमी अवस्थेत शिंदे यांना इंदू शिंदे यांनी रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. पैशाच्या कारणावरून तरुणास मारहाण

पैसे देण्या-घेण्याच्या कारणावरून अजयकुमार वाघमारे (वय 23, रा. पोफळी, ता. मोहोळ) या तरुणास नंदू हावळे व त्याच्या साथीदारांनी लाकडाने व लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण करून जखमी केले. दत्तू वाघमारे यांनी अजय यास उपचारासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

