घरगुती वादातून महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न ! वाचा सोलापुरातील गुन्हे वृत्त 

सोलापूर : घरगुती वादातून रमाबाई जीवन खाडे (वय 35, रा. वागदरी, ता. अक्‍कलकोट) या महिलेने जादा गोळ्या खाऊन आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना त्रास होऊ लागल्यावर उपचारासाठी बलभीम गायकवाड यांनी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. दुकान लावण्याच्या कारणावरून दोघांना मारहाण

अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील दुधनी येथे दुकान लावण्याच्या कारणावरून झालेल्या वादावादीत महादेव दोडमणी व इतर तीनजणांनी रॉडने मारहाण केल्याने अंबरीश भीमाशंकर पाले (वय 26) आणि देवप्पा निजलिंगप्पा पाले (वय 20) हे दोघे जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी भीमाशंकर पाले यांनी शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. दगडास धडकल्याने वृद्ध दुचाकीस्वार जखमी

दगडास दुचाकी धडकल्याने वृद्ध दुचाकीस्वार जखमी झाला. अशोक भीमराव जाधव (वय 70, रा. जगदंबा चौक, उत्तर सदर बझार, सोलापूर) असे जखमी दुचाकीस्वाराचे नाव असून त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अशोक जाधव हे सोमवारी रात्री मोटारसायकलवर डबलसीट मागे बसून दुधनी येथून घराकडे येत होते. त्या वेळी कुंभारीजवळ मोटारसायकल दगडास धडकली. यामध्ये जाधव हे जखमी झाले. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. घरगुती वादातून महिलेचा आत्महत्येचा प्रयत्न

पाणी भरण्याच्या वादातून राजू मेजर व इतर तिघांनी मिळून समीर मज्जीद खान (वय 21, रा. माणिक पेठ, अक्‍कलकोट) यास मारहाण केल्याने त्याच्या डोक्‍यास व सर्वांगास जबर मार लागला असून, त्याला उपचारासाठी सोलापूरच्या शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. याबाबत सिव्हिल पोलिस चौकीत नोंद करण्यात आली आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

