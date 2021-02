परस्पर प्लॉट विक्री करून महिलेची फसवणूक ! वाचा सोलापुरातील गुन्हे वृत्त 

सोलापूर : उत्तर सोलापूर तालुक्‍याच्या हद्दवाढ भागात असलेल्या सोरेगाव गट क्रमांक 18 मधील प्लॉट नंबर 65 ची परस्पर विक्री करून पुण्यातील एका महिलेची फसवणूक करण्यात आली. या प्रकरणी चौघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. सुनंदा देविदास चव्हाण (रा. स्वप्नपूर्ती हौसिंग सोसायटी प्राधिकरण, निगडी, पुणे) यांनी याबाबत फिर्याद दाखल केल्याने अरुणा दत्तात्रय इटाई, माला रतनकुमार दुबे (रा. विठ्ठल मंदिराजवळ, चौपाड), रमेश मलकारी धायगोंडे (रा. कोळी गल्ली, सलगर, ता. मंगळवेढा), सुरेंद्र शशिकांत कर्णिक (रा. मुलुंड, मुंबई) यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला आहे. सुनंदा चव्हाण यांची सहमती न घेताच प्लॉटची बेकायदेशीर खरेदी देऊन फसवणूक केली. याबाबत सदर बझार पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, तपास गायकवाड करीत आहेत. चोरट्यांनी लांबवली पार्सल बॅग

दुचाकीला बॅग अडकावून पार्सल देण्यासाठी गेल्यानंतर अज्ञात चोरट्यांनी ती बॅग चोरून नेल्याची घटना अरविंद धाम पोलिस वसाहत, बिल्डिंग नंबर एक येथे घडली. याबाबत बसवेश्वर लक्ष्मण होसमाने (रा. भूषण नगर) यांनी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. बॅगेत 6 हजार 420 रुपयांचा मुद्देमाल होता. तपास पोलिस नाईक क्षीरसागर करीत आहेत. तरुणावर चाकूने हल्ला

सोलापूर : रिक्षातून बस स्थानकाकडे जाताना समोर दुचाकी लावून अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ करीत रिक्षा चालकावर दोघांनी चाकूने हल्ला केला. यात रोहित दाजी यमगर (वय 28, रा. गवळी वस्ती, मरिआई चौक) हा जखमी झाला आहे. ही घटना तरटी नाका परिसरामध्ये घडली. रोहित यमगर हा प्रवाशांना घोंगडे वस्ती येथे सोडून परत येताना कोंतम चौक येथे त्याला त्याचा मित्र अक्षय लोकरे भेटला. त्याला एसटी स्टॅंड येथे जायचे असल्याने ते दोघे स्टॅंडकडे जात होते. दरम्यान, ते तरटी नाका येथे आल्यानंतर त्यांच्या रिक्षासमोर मोटारसायकल आडवी लावून दोघांना शिवीगाळ करत लोकेश इरकल, बल्लू पाथरूटकर (रा. वडार गल्ली, सोलापूर) या दोघांनी मिळून अक्षयला मारहाण करून चाकूने हल्ला केला. याची फिर्याद यमगर यांनी फौजदार चावडी पोलिस ठाण्यात दिली आहे. या गुन्ह्याचा तपास मंडले करीत आहेत. जखमीवर सर्वोपचार रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

