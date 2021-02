सोलापूर : सागर रमेश आंबेवाले (वय 22, रा. बेडर पूल, उत्तर सदर बझार, सोलापूर) यास मंगळवारी (ता. 2) घराजवळ मस्करीमध्ये विनोद सुनील कलबुर्गी व इतर दोघांनी मिळून लाथाबुक्‍क्‍यांनी मारहाण केल्याने तोंडास व दाताला मार लागला. त्याला उपचारासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले आहे. पायावरून रिक्षा गेल्याने युवक जखमी

प्रशांत बाबू माने (वय 32 रा. मौलाली चौक, शास्त्री नगर, सोलापूर) हे मंगळवारी (ता. 2) घरी चालत जात असताना मौलाली चौक येथे अज्ञात रिक्षाचे चाक पायावरून गेल्याने उजव्या पायाच्या अंगठ्याचे नख व अंगठ्यास जखम झाली. त्यांना उपचारासाठी सिव्हिल हॉस्पिटल येथे नीलेश चौधरी यांनी दाखल केले. दुचाकीवरून घसरून युवक जखमी

पिराप्पा धोंडीबा वाघमारे (वय 39, रा. गरिबी हटाव, काका चौक, इंदिरा नगर, सोलापूर) हे मंगळवारी (ता. 2) दुचाकीवरून सदिपूर ते सोलापूरकडे येत असताना चौकात गतिरोधकावरून दुचाकी घसरून पडले. यामुळे डोक्‍याला व दोन्ही पायांना मार लागून जखमी झाले. त्यांना उपचारासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे आकाश प्रक्षाळे यांनी दाखल केले. औषध फवारणी करताना युवक जखमी

काशिनाथ शिवगौडा बाके (वय 50, रा. सुलेरजवळगे, ता. अक्कलकोट) हे मंगळवारी (ता. 2) स्वतःच्या शेतात हरभरा पिकांवर औषध फवारणी करत असताना त्यांच्या तोंडात विषारी औषध गेल्याने त्यांना लाईफ लाईन हॉस्पिटल सोलापूर येथे उपचार करून पुढील उपचारासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे त्यांचा मुलगा सचिन बाके यांनी दाखल केले. दारूच्या नशेत केले विषारी औषध प्राशन

श्रीमंत गगन्ना हिप्परगी (वय 55, रा. हालहळ्ळी, ता. अक्कलकोट) हे मंगळवारी (ता. 2) दारूच्या नशेत राहत्या घरी स्वतः विषारी औषध पिल्याने त्यांना उपचारासाठी अक्कलकोट येथे दाखल करण्यात आले. त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे त्यांचा मुलगा गंगाधर यांनी दाखल केले आहे. साप चावल्याने युवक जखमी

अनिता उद्धव जगताप (वय 40, रा. विठ्ठलवाडी, उस्मानाबाद) यांना शेतात उजव्या पायाच्या घोट्यास साप चावल्याने त्यांचे नातेवाईक बळिराम जगताप यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सर्वोपचार रुग्णालय येथे उपचारासाठी दाखल केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

