डबेवाल्याला पोलिस निरीक्षकाची मारहाण ! वॉचमनचा जबाब घेऊन तयार होणार मारहाणीचा रिपोर्ट

सोलापूर : ग्रामीण पोलिस मुख्यालयात डबा घेऊन गेलेल्या डबेवाल्याला पोलिस निरीक्षकांनी मारहाण केल्याचा अहवाल तपास अधिकारी पोलिस उपायुक्‍त डॉ. दीपाली धाटे यांनी तयार केला आहे. गेटवरील सुरक्षारक्षकाचा जबाब घेऊन तो अहवाल पोलिस आयुक्‍तांकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर आयुक्‍तांच्या माध्यमातून या प्रकरणावरील कारवाई केली जाणार आहे. मटनाचा डबा का आणला नाही, या कारणावरून मला मारहाण केली. पोलिसांत गेल्यास खोट्या गुन्ह्यात अडकवितो, असा दम देण्यात आला. त्या पोलिस निरीक्षकापासून माझ्या कुटुंबासह मला धोका आहे, अशी लेखी तक्रार डबेवाला विजय रावसाहेब घोलप यांनी पोलिस आयुक्‍त अंकुश शिंदे यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर आयुक्‍तांनी डॉ. धाटे यांच्या माध्यमातून संबंधित प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अहवाल देण्यासंदर्भात आदेश दिले होते. त्यानुसार डॉ. धाटे यांनी सोलापूर ग्रामीण पोलिस मुख्यालयातील मारहाण करणाऱ्या पोलिस निरीक्षकाच्या रूमशेजारी राहणाऱ्या दोन पोलिस निरीक्षक व दोन उपनिरीक्षकांसह संबंधित पोलिस निरीक्षक श्री. शिंदे व त्यांच्या रूममधील पोलिस कर्मचाऱ्याचा जबाब घेतला आहे. दुसरीकडे, घोलप यांनाही बोलावून त्यांच्याकडून लेखी जबाब घेण्यात आला आहे. हे भांडण होण्यामागचे कारण स्पष्ट झाले असून, आता मुख्यालयाच्या गेटवरील सुरक्षारक्षकाचा जबाब घेणे बाकी आहे. त्यानंतर अहवालाच्या आधारे पोलिस आयुक्‍त पुढील कारवाई करतील, असे डॉ. धाटे यांनी "सकाळ'शी बोलताना सांगितले. दोघांमध्ये काही दिवसांपासून सुरू होती कुजबूज

सिव्हिल हॉस्पिटल, सोलापूर ग्रामीण पोलिस मुख्यालयासह शहरातील अन्य ठिकाणी डबे पोच करण्याचा व्यवसाय विजय घोलप यांचा आहे. मागील कित्येक वर्षांपासून त्यांचा हा व्यवसाय सुरू आहे. दुसरीकडे, मुख्यालयातील पोलिस निरीक्षक श्री. शिंदे हे स्वत: त्यांच्याकडून डबा घेतात. मात्र, काही दिवसांपासून त्यांच्यात कोणत्यातरी कारणावरून शाब्दिक वाद होत होते, असे जबाब देणाऱ्यांनी सांगितले. त्या दोघांमध्ये वाद होण्याच्या कारणांचाही शोध डॉ. धाटे यांनी घेतला आहे. चौकशी अहवाल अंतिम झाल्यानंतर त्याबाबत सत्य बाहेर येणार आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

