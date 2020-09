सोलापूर जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात दररोज नवा उच्चांक; आज सर्वाधिक 663 रुग्ण 

सोलापूर ः जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागामध्ये दररोज कोरोनाबाधितांच्या संख्येचा नवा उच्चांक निर्माण होत आहे. आज आतापर्यंत सर्वाधिक 663 जण कोरोनाबाधित झाले असल्याचे आजच्या अहवालावरून स्पष्ट झाले आहे. आज चार हजार 68 जणांची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी तीन हजार 405 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह तर 663 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्याचबरोबर 13 जणांचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात ग्रामीण भागात आतापर्यंत 16 हजार 768 जणांना कोरोनाची लागण झाली आहे. आतापर्यंत 481 जणांचा मृत्यू कोरोनामुळे झाला आहे. अद्यापही पाच हजार 454 जण रूग्णालयात उपचार घेत आहेत. रुग्णालयातून बरे होऊन घरे गेलेल्यांची संख्या 10 हजार 103 इतकी झाली आहे. आज सदाशिवनगर (ता. माळशिरस) येथील 55 वर्षाची महिला, वागदरी (ता. अक्कलकोट) येथील 55 वर्षाचे पुरुष, श्रीपूर (ता. माळशिरस) येथील 45 वर्षाची महिला, उमदे गल्ली पंढरपूर येथील 73 वर्षाचे पुरुष, अरण (ता. माढा) येथील 70 वर्षाचे पुरुष, माळखांबी (ता. माळशिरस) येथील 70 वर्षाचे पुरुष, बाणेगाव (ता. उत्तर सोलापूर) येथील 65 वर्षाचे पुरुष, माळीनगर (ता. माळशिरस) येथील 41 वर्षाचे पुरुष, महूद नाका चिंचोली रोड सांगोला येथील 58 वर्षाचे पुरुष, फुलचिंचोली (ता. पंढरपूर) येथील 70 वर्षाची महिला, नातेपुते (ता. माळशिरस) येथील 58 वर्षाचे पुरुष, बबलाद (ता. अक्कलकोट) येथील 47 वर्षाचे पुरुष, मंगळवार पेठ बार्शी येथील 63 वर्षाच्या पुरुषाचा आज कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे.

Web Title: Daily new highs in rural areas of Solapur district; Today the highest is 663 patients