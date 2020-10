"दामाजी'ने ठेवले सहा लाख मे. टन गाळपाचे उद्दिष्ट : समाधान अवताडे 

मंगळवेढा (सोलापूर) : दामाजी साखर कारखान्याचे गत चारही गाळप हंगाम दुष्काळाच्या सावटाखाली गेले. चालू हंगामात ऊस क्षेत्रात वाढ झाल्याने यंदा सहा लाख मे. टन गाळपाचे उद्दिष्ट ठेवले असून, कामगारांच्या थकीत पगारापैकी निम्मा पगार व दिवाळी बोनस 8.33 टक्के दिवाळीपर्यंत देण्यात येईले, असे अभिवचन कारखान्याचे अध्यक्ष समाधान अवताडे यांनी दिले. कारखान्याच्या 28 व्या गळीत हंगामाचे गव्हाणी व मोळी पूजन अध्यक्ष समाधान अवताडे यांच्या हस्ते व उपाध्यक्ष अंबादास कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. तत्पूर्वी संचालक लक्ष्मण जगताप व त्यांच्या पत्नी जयश्री या उभयतांच्या हस्ते सत्यनारायणाची पूजा झाली. या वेळी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण, विष्णुपंत अवताडे, प्रा. येताळा भगत, प्रदीप खांडेकर, दत्तात्रय जमदाडे, चंद्रकांत पडवळे, राजीव बाबर, राजेंद्र पाटील, शिवयोग्याप्पा पुजारी, बापू काकेकर, सचिन शिवशरण, अशोक केदार, सुरेश भाकरे, भारत निकम, स्मिता म्हमाणे, कविता निकम, संजय पवार यांच्यासह संचालक, ऊस तोडणी वाहतूक ठेकेदार, कंत्राटदार, सर्व अधिकारी, कर्मचारी व कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अध्यक्ष अवताडे पुढे म्हणाले, साखर कारखान्यासमोर आर्थिक अडचणी आहेत. मात्र अडचणीतून मार्ग काढत ऊस उत्पादक शेतकरी व कामगारांचे हित समोर ठेवून आमची वाटचाल सुरू आहे. शेतकऱ्यांनी आमच्यावर विश्वास ठेवून या हंगामात आपला ऊस दामाजी कारखान्यास गळितास घालावा. फक्त साखर उत्पादन करून आपणास इतर कारखान्यांबरोबर ऊस दर देण्याबाबत स्पर्धा करणे अडचणीचे असल्याने लवकरच इथेनॉलचे उत्पादन सुरू करणार आहोत. सध्या ऊस वाहतूकदार, तोडणी ठेकेदार आणि शेतकरी यांची सर्व देयके पूर्ण केली आहेत. सध्या आर्थिक अडचणी असल्यामुळे कामगारांचे पगार वेळेवर करता आले नाहीत. तरीही अडचणीच्या काळामध्ये कामगारांनी चांगले सहकार्य केले. कार्यकारी संचालक झुंजार आसबे म्हणाले, अध्यक्ष समाधान अवताडे, मार्गदर्शक बबनराव अवताडे, उपाध्यक्ष अंबादास कुलकर्णी व संचालक मंडळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखाना सुरळीत सुरू आहे. आपण अडचणींवर मात करत गाळप सुरू करीत आहोत. चालू गाळप हंगामातील सहा लाख गाळपाचे उद्दिष्ट कामगार चांगल्या प्रकारे कमीत कमी खर्चात पार पाडतील. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

