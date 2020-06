विठ्ठल मंदिर समितीच्या वेबसाईटवर मिळाले दर्शन पास

पंढरपूर - कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भाविकांना दर्शनासाठी श्री विठ्ठल मंदिर अनिश्चित काळासाठी बंद ठेवण्यात आले आहे. असे असतानाही राज्यभरातील अनेक भाविकांनी आज आॅनलाईन दर्शन पास काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली. बुलडाणा जिल्ह्यातील काही भाविकांना मंदिर समितीच्या आॅनलाईन बुकींग दर्शन या वेबसाईटवरुन दर्शन पास मिळाले आहेत. दरम्यान मंदिर समितीने वेबसाईट बंद न केल्याने हा गोधळ उडाल्याचे समोर आले आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 17 मार्च पासून विठ्ठल मंदिर दर्शनासाठी बंद करण्यात आले आहे. त्यातच कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेवून यावर्षीचा आषाढी पायी वारी सोहळा देखील रद्द करण्यात आला आहे. 1 जुलै रोजी पंढरपुरात भरणारी आषाढी यात्रा देखील रद्द केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भाविकांना पंढरपुरात येण्यास मनाई केला आहे. ऐवढेच नाही तर पंढरपूर शहर व परिसरातील सुमारे 450 मठ दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश ही दिले आहेत. जिल्हा प्रशासनाने यापूर्वी चैत्री यात्रेसह अनेक धार्मिक कार्यक्रम व सोहळे रद्द केले आहेत. वारी काळात भाविकांनी पंढरपुरात येऊ नये असे आवाहनही प्रशासनाच्या वतीने कऱण्यात आले आहे. अशा परिस्थितीमध्ये मंदिर समितीच्या वेबसाईटवरुन आज भाविकांनी 12 जून 2020 रोजीच्या सकाळी 8 वाजताचे आॅनलाईन दर्शन पास काढले आहेत. बुल़डाणा येथील अनेक भाविकांनी असे दर्शन पास काढून घेतले आहेत. बेवसाईटवरुन पास काढल्याची माहिती मिळताच राज्यभरात मोठी खबळबळ उडाली आहे. आज बुलडाणासह राज्यभरातील शेकडो भाविकांनी दर्शन पास काढल्याची माहिती समोर आली आहे. दर्शन बंद केल्यानंतर ही मंदिर समितीची वेबसाईट सुरुच असल्याने प्रकार घडल्याचे समितीच्या लक्षात आल्यानंतर वेबसाईट बंद केली आहे. १२ जूनला मिळेल दर्शन आज मंदिर समितीच्या वेबसाईटवरुन दर्शनपास मिळाले. 12 जून रोजी सकाळी 8 ते 9 वाजताची वेळ देण्यात आली आहे. दर्शन मिळणार असल्याने आम्ही गाडीही बुकिंग केली आहे. सोशल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळून दर्शन मिळणार आहे, - जनार्दन बांगल, भाविक बुलडाणा वेबसाईट तातडीने बंद केली कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी मंदिर दर्शनासाठी बंद केले आहे. मंदिर सुरु करण्याबाबत अजूनही कोणत्याही सूचना आलेल्या नाहीत. मंदिर समितीची बेवसाईट चालू होती. त्यावरुन आज अनेक भाविकांनी दर्शन पास काढले आहेत. त्यानंतर तातडीने मंदिर समितीने वेबसाईट बंद केली आहे. भाविकांनी पंढरपुरात येवू नये. - बालाजी पुदलवाड, व्यवस्थापक विठ्ठल मंदिर समिती, पढरपूर

