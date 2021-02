मोठा निर्णय ! 'डीसीसी' देणार शेतकऱ्यांना गावाताच पाच लाखांपर्यंत थेट कर्ज

सोलापूर : राष्ट्रीयीकृत बॅंकांकडे कर्जासाठी जाणाऱ्या बळीराजाला आता जिल्हा मध्यवर्ती बॅंक दोन ते पाच लाखांचे मॉरगेज कर्ज देणार आहे. विकास कार्यकारी सोसायट्यांशिवाय बॅंक निरीक्षकांच्या माध्यमातून हे कर्जवाटप केले जाणार आहे. बॅंकेची 102 वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा आज (मंगळवारी) लोकनेते बाबुराव (आण्णा) पाटील सभागृहात पार पडली. या सभेत हा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासंदर्भात आता धोरण निश्‍चितीचे काम सुरु झाले आहे. बॅंके अशाप्रकारे देणार थेट कर्ज

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेच्या जिल्हाभर 208 शाखा आहेत. बॅंकेकडे सुमारे 75 बॅंक निरीक्षक आहेत. एखाद्या शेतकऱ्याने बॅंकेच्या कोणत्याही शाखेकडे मॉरगेज लोनची मागणी केल्यास संबंधित शेतकऱ्याची मालमत्ता, शेतातील पिकांची पाहणी संबंधित बॅंक निरीक्षक करेल. बॅंक निरीक्षकाची खात्री झाल्यानंतर त्या शेतकऱ्याने मागणी केलेला कर्जाचा अर्ज बॅंकेच्या मुख्य शाखेकडे पाठविला जाईल. त्यानंतर बॅंक त्या शेतकऱ्याला कर्जवाटप करणार आहे. नियमित कर्जदार, नवे सभासदांनाच अशाप्रकारचे कर्ज मिळणार आहे. बॅंक पातळीवर शंभर टक्‍के व संस्था पातळीवर 50 टक्‍के अथवा त्याहून अधिक वसुली आहे, अशा संस्था सभासदांना एक लाखांपर्यंत कर्जवाटप करते. परंतु, बॅंकेने ही कर्ज मर्यादा आता वाढवून तीन लाख केली आहे. तर शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार राष्ट्रीयीकृत बॅंकेप्रमाणेच जिल्हा बॅंकेतर्फेदेखील शेतकऱ्यांना थेट मॉरगेज कर्ज देण्याचा निर्णय या सभेत घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना राष्ट्रीयीकृत बॅंकांच्या धर्तीवर शाखा स्तरावरच आता थेट कर्ज उपलब्ध करुन देण्याचा निर्णय यावेळी झाला. याप्रसंगी बॅंकेचे प्रशासक शैलेश कोथमिरे, सरव्यवस्थापक किसन मोटे, बॅंकेचे व्यवस्थापक के. आर. पाटील आदी उपस्थित होते. बॅंकेने रिटेल फायनान्स, पगारदार नोकरदारांना वैयक्‍तिक कर्ज, सोनेतारण कर्ज, लाईव्ह स्टॉक फायनान्स या योजनांअंतर्गत बॅंकेच्या उत्पन्नात चांगली वाढ झाल्याचेही सांगण्यात आले. तत्पूर्वी, सर्वांच्या प्रयत्नतूान बॅंक पुन्हा पूर्वपदावर येऊ लागली असून थकबाकी व येणेबाकी वसुलीसाठी सर्वांनी मिळून काम करण्याची गरज आहे, असे आवाहन कोथमिरे यांनी यावेळी केले.

Web Title: DCC to provide Rs 5 lakh direct loan to farmers in villages ! The application will be verified by the bank inspector