कुर्डू (जि. सोलापूर) ः लऊळ (ता. माढा) येथील 39 वर्षाच्या व कोरोनामुळे मृत झालेल्या महिलेला कोरोना विषाणूची लागण कुणामुळे झाली याची चौकशी गेल्या तीन दिवसांपासून प्रशासन करत आहे. अद्यापही याविषयी योग्य माहिती न समजल्याने ग्रामस्थांमध्ये काहीसा संभ्रम व बरीचशी भीती आहे. तालुक्‍यात कोरोनामुळे मृत महिलेला नेमकी लागण कुठे, कशी झाली याचा तपास लावणे प्रशासनासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. मृत महिला ही ता. 3 जून रोजी लऊळ येथून पुढील उपचारासाठी टेंभुर्णी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेली होती. तेथे एकूण तेरा जणांची ओ.पी.डी.झाली आहे, तर तेथीलच सोनोग्राफी करण्यासाठी गेलेल्या खाजगी दवाखान्यात या महिलेसह सतरा जणांची सोनोग्राफी करण्यात आली आहे. टेंभुर्णीतील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ता. 3 जून रोजी ओ. पी. डी. साठी लऊळ (एक), टेंभुर्णी (सात), मळेगाव (दोन), नगोर्ली (एक), शिराळ (एक), कंदर (एक) येथून रूग्ण आले होते. टेंभुर्णी येथील ज्या खाजगी दवाखान्यात सोनोग्राफी करण्यात आली तेथे टेंभुर्णी (तीन),आलेगाव (दोन), व उपळवाटे,बार्डी, मोडनिंब, बिटरगाव, नगोर्ली, सांगवी, वरवडे, तांबवे, परिते, शेवरे, कुर्डूवाडी, मळेगाव या गावातील प्रत्येकी एकेक पेशंटची तपासणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान, या बाबात उपविभागीय प्रांताधिकारी ज्योती कदम यांच्या संपर्क साधला असता, त्या म्हणाल्या लऊळ येथील मृत कोरोना पॉझिटिव्ह महिलेच्या ट्रॅव्हल हिस्ट्रीचा तपास करत आहोत. अद्यापही याविषयी विशेष तपशील हाती लागलेला नाही. त्या पार्श्‍वभूमीवर तालुक्‍यात कोरोनाचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी सर्व उपाययोजना केल्या आहेत. नागरिकांनी अफवावर विश्वास ठेऊ नये. प्रशासनाला सहकार्य करावे.

Web Title: To a dead Corona woman from Madha taluka Someone infected with corona ...?