सोलापूर : पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठाशी 108 महाविद्यालये संलग्नित आहेत. या महाविद्यालयांच्या माध्यमातून अंतिम वर्षात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 28 हजारांपर्यंत आहे. त्यापैकी 26 हजार 800 विद्यार्थ्यांनी ऑनलाइन परीक्षेचा पर्याय निवडला आहे. उर्वरित बाराशे विद्यार्थ्यांनी ऑफलाइन परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यांना पर्याय बदलासाठी 2 ऑक्‍टोबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. कोरोनाचा संसर्ग वाढू लागल्याने यंदा अंतिम वर्षातील विद्यार्थ्यांना घरबसल्या ऑनलाइन परीक्षा देता येणार आहे. त्यासाठी विद्यापीठाने स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. तत्पूर्वी, ज्या विद्यार्थ्यांकडे ऑनलाइन साधने उपलब्ध आहेत, त्यांच्याकडून विद्यापीठाने अर्ज भरून घेतले आहेत. त्यानुसार 5 ऑक्‍टोबरपासून परीक्षेला सुरवात होणार असून, बॅकलॉग आणि नियमित विद्यार्थ्यांची परीक्षा 31 ऑक्‍टोबरपर्यंत संपविली जाणार आहे. तत्पूर्वी, विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांनी सातव्या वेतन आयोगासाठी मागील काही दिवसांपासून कामबंद आंदोलन सुरू केले आहे. त्याचा परीक्षेवर काहीही फरक पडणार नसून, परीक्षा ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच होईल, अशी माहिती प्र. कुलगुरू डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा यांनी "सकाळ'शी बोलताना दिली. 50 गुणांची बहुपर्यायी प्रश्‍नपत्रिका असणार असून, त्यासाठी दीड तासाचा वेळ देण्यात आला आहे. मात्र, तांत्रिक अडचणींमुळे त्यात पाच तासांपर्यंत विद्यार्थ्यांना पेपर सोडविता येणार आहे. रिअल टाईम "प्रॉक्‍टरिंग' नाहीच

यंदाची अंतिम वर्षाची परीक्षा विद्यार्थी घरबसल्या देणार असल्याने अनेकजण पुस्तकात पाहून उत्तरे लिहिण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना मागील सेमिस्टरच्या तुलनेत अंतिम परीक्षेत सर्वाधिक गुण मिळतील. या पार्श्‍वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी रिअल टाईम प्रॉक्‍टरिंग पद्धत वापरण्याचा निर्णय विद्यापीठ प्रशासनाने घेतला होता. मात्र, या निर्णयामुळे बहुतांश विद्यार्थी अडचण पुढे करतील आणि परीक्षाच देणार नाहीत, असा सूर अधिकाऱ्यांमधून निघाला. त्यानंतर हा निर्णय प्रशासनाने मागे घेतल्याची चर्चा आहे. आता विद्यार्थ्यांना जेवढे गुण मिळतील, तेवढे गुण देणे विद्यापीठाला बंधनकारक असणार आहे. ऑफलाइनसाठी तालुकानिहाय क्‍लस्टर

विद्यापीठाशी संलग्नित महाविद्यालयांमधील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी परीक्षा देण्याचा ऑनलाइन पर्याय निवडला आहे. दुसरीकडे ऑफलाइन परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र परीक्षा केंद्रांची (क्‍लस्टर) व्यवस्था करून त्या ठिकाणी त्यांची परीक्षा घेतली जाईल. परंतु, सुरवातीला ऑफलाइन परीक्षा देतो म्हणणारे विद्यार्थी आता ऑनलाइन परीक्षा देण्याचा निर्णय घेत आहेत. त्यामुळे किती विद्यार्थी ऑफलाइनसाठी राहतात, त्यानुसार तालुकानिहाय क्‍लस्टर तयार होतील.

- डॉ. देबेंद्रनाथ मिश्रा, प्र. कुलगुरू, पुण्यश्‍लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

