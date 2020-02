मोहोळमध्ये अज्ञात वाहनाच्या धडकेने बारावीचा विद्यार्थी ठार  

मोहोळ (सोलापूर) : बारावीच्या बोर्ड परिक्षेस जाणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या मोटारसायकलला अज्ञात वाहनाची धडक बसल्यामुळे एक विद्यार्थी जागीच ठार तर एक जखमी झाल्याची घटना मोहोळ येथे घडली . याबाबत अधिक माहिती अशी की आज गुरुवार (ता .20) फेब्रुवारी रोजी एच. एस. सी बोर्ड परिक्षेचा सकाळी 11 ते 2 या वेळेत मराठी विषयाचा पेपर होता .परिक्षेस जाण्यासाठी नागनाथ विद्यालयातील 12 वी विज्ञान शाखेतील विद्यार्थी सौरभ दशरथ वाघ राहणार वाफळे व नेताजी विद्यालयातील विद्यार्थी स्वप्नील चव्हाण राहणार वाफळे, हे दोघे मोटारसायकलवर (एम. एच. सी. डब्लु 1053 ) मोहोळला परिक्षेस येत असताना महामार्गावर अज्ञात वाहनाने धडक दिल्याने सौरभ वाघ हा जागीच ठार झाला . तर स्वप्नील चव्हाण हा किरकोळ जखमी झाला . मोटारसायकलची पुढे जाणाऱ्या सायकल स्वार दत्तात्रय दगडु घोरपडे राहणार गायकवाड वस्ती मोहोळ ( वय 5 5 ) हे जखमी झाले .जखमी अवस्थेतही स्वप्नील चव्हाण बोर्डाच्या मराठी विषयाच्या परिक्षेस उपस्थीत राहीला आहे . अधिक तपास पोलिस शिपाई अविनाश शिंदे करीत आहे .

