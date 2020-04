धक्कादायक! आई शेतात जेवण घेऊन गेली अन्‌ चिमुकला... 

अक्कलकोट (सोलापूर) : सलगर येथे काल दुपारी दीड वाजता लक्ष्मीकांत ऊर्फ भीमाशंकर हणमंत व्होरपेठे (वय 5, रा. सलगर, ता. अक्कलकोट) हा घरातील पाण्याच्या टाकीत पडला. पाणी घेताना पडल्याने बुडून जीव गुदमरून त्याचा मृत्यू झाल्याची नोंद उत्तर पोलिस ठाण्यात झाली आहे.

मंगळवारी त्याचे वडील कुटुंबीयासह गावाजवळ शेतात काम करण्यास गेले. दरम्यान, आई लक्ष्मीबाई दुपारचे जेवण घेऊन शेतात गेल्या होत्या. जेवण देऊन घरी आल्या असता मुलगा लक्ष्मीकांत ऊर्फ भीमाशंकर हा घरातील पाण्याच्या टाकीत पाणी घेताना पाण्यात बुडून मृत्यू झाल्याचे लक्षात आले. वडील हणमंत चंद्रप्पा व्होरपेठे (वय 35) यांनी खबर दिली असून याची अकस्मात मृत्यू अशी नोंद झाली आहे. सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात

