काळजी घ्या ! शहरातील मृत्यू पाचशेच्या उंबरठ्यावर; आज चौघांचा मृत्यू, 45 पॉझिटिव्ह

सोलापूर : शहरातील आठ हजार 705 रुग्णांपैकी आतापर्यंत 491 रुग्णांचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. आज (सोमवारी) चौघांचा मृत्यू झाला असून त्यात चौपाड परिसरातील 88 वर्षीय पुरुषाचा, लिमयेवाडीतील 80 वर्षीय महिलेचा, अक्‍कलकोट रोडवरील गांधी नगरातील 73 वर्षीय महिलेचा आणि कुमठा नाका परिसरातील 65 वर्षीय महिलेचा समावेश आहे. शहरात आज 349 अहवालात 45 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आले आहेत. ठळक बाबी... शहरातील 82 हजार 325 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले आठ हजार 705 कोरोना पॉझिटिव्ह

शहरातील 328 पुरुष आणि 163 महिलांचा कोरोनाने घेतला बळी

आतापर्यंत सात हजार 432 रुग्णांची कोरोनावर मात; 872 रुग्णांवर उपचार सुरु

होम क्‍वारंटाईनमध्ये अवघ्या 57 व्यक्‍ती; इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये 170 संशयित

शेटे नगर (लक्ष्मी पेठ), राम गल्ली (देगाव), विजयपूर रोड, आशिया नगर, शिवगंगा नगर, श्री नगर, मिरा नगर, विष्णूपुरी (जुळे सोलापूर), कुमारस्वामी नगर (शेळगी), बसवेश्‍वर नगर, गणेश बिल्डर्स (होटगी रोड), वैष्णवी नगर, रोहिणी नगर (सैफूल), पश्‍चिम मंगळवार पेठ, सुयश अपार्टमेंट (नवी पेठ), आंबेडकर सोसायटी (आरटीओ कार्यालयाजवळ), संतोष नगर (बाळे), रामलिंग सोसायटी, वसुंधरा सोसायटी (एमआयडीसी), पद्मानगर (न्यू पाच्छा पेठ), भद्रावती पेठ, थोरले इरण्णा वस्ती, शांती नगर (विजयपूर रोड), अत्तार नगर, निलम नगर, आसरा सोसायटी, विष्णू मिल चाळ, नवी पेठ, अशोक चौक, शुक्रवार पेठ, विडी घरकूल आणि एसआरपी कॅम्प (सोरेगाव) येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

