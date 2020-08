शहरातील मृतांची संख्या चारशेच्या उंबरठ्यावर! 404 अहवालात आढळले 26 पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : शहरातील प्रभाग समित्यांच्या माध्यमातून नगरसेवकांनी घेतलेला पुढाकार आणि नागरिकांनी पाळलेली स्वयंशिस्त, त्याला पोलिस प्रशासनाची मिळालेली जोड, यामुळे शहरातील कोरोनाचा संसर्ग आटोक्‍यात येण्यात यश मिळाले आहे. आज 404 संशयितांच्या अहवालातून 26 जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. शहरातील जनजीवन पूर्ववत होत असतानाच बाजारात मोठी गर्दी आहे. मात्र, मास्कचा वापर, सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन, पोलिसांची कारवाई आणि सॅनिटायझरचा वापर केल्याने शहरातील संसर्ग कमी होण्यास मदत झाली आहे. आज दोघांचा मृत्यू झाला असून शहरातील मृतांची संख्या आता 399 वर पोहचली आहे. ठळक बाबी... शहरातील 56 हजार 387 संशयितांची झाली कोरोना टेस्ट

आज 404 अहवालातून 27 जणांचे रिपोर्ट आले पॉझिटिव्ह

रेल्वे लाईन्स परिसरातील 80 वर्षीय महिलेचा, जुळे सोलापुरातील 73 वर्षीय पुरुषाचा मृत्यू

शहरातील रुग्णसंख्या सहा हजार 309; मृतांची संख्या 399 झाली

आतापर्यंत चार हजार 738 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; एक हजार 172 जणांवर उपचार सुरु

अरफात नगर (एमआयडीसी), सुविद्या नगर, वॉटर फ्रंट सोसायटी (विजयपूर रोड), म्हाडा बिल्डींग, धनश्री नगर, रेणुका नगर (जुळे सोलापूर), जुना आरटीओ ऑफीसमागे, फॉरेस्ट (रेल्वे लाईन), वसंत विहार (पुना नाका), शाम नगर (मोदी खाना), सिध्देश्‍वर नगर (दक्षिण सदर बझार), मुकूंद पेठ (भवानी नगर), हनुमान नगर (पंचमुखी चौक), आनंदधाम पोलिस वसाहत, आसरा चौक, दमाणी नगर, गुरुनानक नगर, तस्लिम गल्ली याठिकाणी नव्याने रुग्ण सापडले आहेत. शहरातील 27 हजार संशयितांनी पाळला नियम

रुग्णांच्या थेट तथा अप्रत्यक्षरित्या संपर्कातील 20 हजार 739 संशयितांना महापालिका प्रशासनाने होम क्‍वारंटाईन केले होते. त्यापैकी 16 हजार 106 व्यक्‍तींनी 14 दिवसांचा कालावधी पूर्ण केला आहे. सद्यस्थितीत चार हजार 633 व्यक्‍ती होम क्‍वारंटाईन आहेत. दुसरीकडे संस्थात्मक विलगीकरण कक्षातील 13 हजार 57 संशयितांपैकी 11 हजार 278 व्यक्‍तींनी त्यांचा कालवधी यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. आता संस्थात्मक विलगीकरणात 158 तर होम आयसोलेशनमध्ये दहा संशयित आहेत.

Web Title: Death toll in the solapur city rises to 399 today The 404 report found 26 positives