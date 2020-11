वेळेत उपचार घेतल्याने थांबले शहरातील मृत्यू ! आज 21 पुरुष व 10 महिला कोरोना पॉझिटिव्ह 

सोलापूर : शहरातील को- मॉर्बिड रुग्णांवर सर्व्हेच्या माध्यमातून दररोज वॉच ठेवला जात आहे. त्यामुळे शहरातील मृत्यूची संख्या पूर्णत: कमी झाली असून संशयितांनी वेळेत उपचार घ्यायला सुरवात केल्याचे चित्र शहरात पहायला मिळत आहे. आज शहरात नव्या 31 रुग्णांची भर पडली असून दिलासादायक बाब म्हणजे आज एकाही रुग्णाचा मृत्यू झालेला नाही. ठळक बाबी... शहरातील एक लाख 19 हजार 834 संशयितांची कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत शहरात आढळले दहा हजार 298 कोरोना पॉझिटिव्ह

शहरातील 561 रुग्णांचा झाला कोरोनामुळे मृत्यू; को- मॉर्बिड रुग्णांवर दररोज वॉच

आतापर्यंत नऊ हजार 292 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; शहरात आता उरले 445 रुग्ण

बाधितांमध्ये सर्वाधिक सहा हजार 96 पुरुष तर चार हजार 202 महिलांचा समावेश शहरात आज न्यू पाच्छा पेठ (अशोक चौक), सोमवार पेठ, प्रियंका नगर, आत्तार नगर, कोटणीस नगर (विजयपूर रोड), किसान संकुल (अक्‍कलकोट रोड), पश्‍चिम मंगळवार पेठ, विद्या नगर (शेळगी), अभिषेक नगर, विशाल नगर (जुळे सोलापूर), मुरारजी पेठ, भवानी पेठ (शाहीर वस्ती), शिवाजी नगर (बाळे), व्यंकटेश अपार्टमेंट (महिला हॉस्पिटलमागे), मोदीखाना, जमादार वस्ती (नेताजी शाळेसमोर), विष्णू मिल चाळ, देसाई नगर (मजरेवाडी) आणि जेलरोड येथे नव्या रुग्णांची भर पडली आहे. रुग्णांच्या संपर्कातील 104 संशयित होम क्‍वारंटाईन असून 65 संशयित इन्स्टिट्यशूनल क्‍वारंटाईनमध्ये आहेत. दुसरीकडे 45 संशयितांना होम आयसोलेशनमध्ये ठेवण्यात आले आहे. आज शहरातील 34 रुग्णांनी कोरोनावर मात करीत घर गाठले आहे. नागरिकांनी नियमांचे तंतोतंत पालन करावे, गर्दीच्या ठिकाणी विनाकारण जाऊ नये, संशय वाटल्यास तज्ज्ञ डॉक्‍टरांच्या सल्ल्यानुसार वेळेत उपचार घ्यावेत, असे आवाहन आरोग्य विभागाकडून करण्यात आले आहे.

