कोरोना संकटात पाणीपट्टी वाढीचा निर्णय

मंगळवेढा(सोलापूर) नगरपालिका हद्द व हद्दीबाहेरील नागरिकांना कोरोनाच्या संकटाशी मुकाबला करताना नाकीनऊ आले असताना याच संकटात पालिकेने पाणीपट्टीची दरवाढ 1 एप्रिलपासून लागू केल्यामुळे नागरिकांसमोर नवीन अडचण झाली आहे. वार्षिक शहरात 700 रुपये व दोन ग्रामपंचायतीला दोन हजार 400 रुपये दरवाढ केल्यामुळे नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. नगरपालिका हद्दीत व हद्दवाढ हा एकच भाग होता. परंतु 2014 नंतर आमदार भारत भालके यांच्या पाठपुराव्यानंतर चोखामेळानगर व दामाजीनगर अशा दोन ग्रामपंचायती अस्तित्वात आल्या. योजना पाणीपुरवठा योजना सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. 952 दि. 28-02-2020 नुसार मंगळवेढा नगरपरिषदेमार्फत पाणीपट्टी दरात बदल केले. पालिका हद्दीत दोन हजार 500 रुपये असा दर आहे. तर आता ग्रामपंचायतीला सहा हजार रुपये पाणीपट्टी आकारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या दोन ग्रामपंचायतींच्या नागरिकांना फटका बसला आहे. उलट ग्रामपंचायतमध्ये समाविष्ट होण्याऐवजी नगरपालिकेच्या हद्दीला जोडलेले बरे अशी भावना येथील नागरिकांची होऊ लागली.

सध्या कोरोना साथीचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता येथील नागरिकांना घराबाहेर पडणे मुश्‍कील झाले. त्यामुळे उत्पन्न व मिळकतीचे स्त्रोत कमी झाल्यामुळे उपलब्ध आर्थिक तरतुदीवर गेल्या तीन महिन्यांपासून गुजराण केली जात आहे. अशा परिस्थितीत ही नवीन दरवाढ 1 एप्रिल 2020 पासून लागू करण्यात आल्यामुळे नागरिकांच्या तोंडचे पाणी पळाले. योजना तोट्यात म्हणून दरवाढ

भीमा नदीच्या उचेठाण बंधाऱ्यातून शहर व हद्दवाढ भागाला दुष्काळातही पाण्याची गैरसोय केली नाही, पण पाणीपट्टी पाटबंधारे विभागाकडे भरताना योजनेचा खर्च व वसूली यामध्ये खूप तफावत आढळली. योजना तोट्यात असल्याने नगरपालिकेची पाणीपट्टी व इतर संबंधित शुल्क यात वाढ करणे आवश्‍यक असल्याने सर्वसाधारण सभा ठराव क्र. 952 दि. 28 फेब्रुवारी रोजी बहुमताने वाढ केली. सध्याच्या साथीचा विचार करता पाणीपट्टी दरात दिलासा देण्याबाबतचा ठराव मांडण्यासाठी प्रयत्न करू. बैठकीतून नागरिकांच्या हिताचा निर्णय घेतला जाईल.

-अरुणा माळी, नगराध्यक्षा अन्यायकारक निर्णय

ही दरवाढ अन्यायकारक आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होईपर्यंत दरवाढ रोखावी अन्यथा नगरपालिकेसमोर आंदोलन करण्यात येईल.

- सुहास पवार, उपसरपंच, चोखामेळानगर

