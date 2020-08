महापालिकेतील निलंबितांचा ठरला निर्णय! सात कर्मचाऱ्यांवर 'अशी' होणार कार्यवाही 

सोलापूर : महापालिकेचे तत्कालीन विधान सल्लागार अरुण सोनटक्‍के, लिपीक देशमुख यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडल्यानंतर त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या दोघांबाबतचा निर्णय शासनाने घ्यावा, असा प्रस्ताव शासन दरबारी पाठविण्यात आला आहे. उर्वरित पाच कर्मचाऱ्यांचा निर्णय विभागीय चौकशीनंतर घेतला जाणार आहे. महापालिकेतील तत्कालीन विधान सल्लगार, गलिच्छ वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत कर वसुलीसाठी नियुक्‍त एक लिपीक, वसुलीसाठी नियुक्‍ती तीन लिपीक, कोरोना ड्यूटी नाकारणारा एक कर्मचारी आणि झोन आठमधील ज्यु. इंजिनिअर यांच्यावरील निलंबनाच्या कारवाईनंतर पुढे काय, याबाबत आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी बुधवारी (ता. 26) बैठक घेतली. या बैठकीसाठी उपायुक्‍त अजयसिंह पवार, पंकज जावळे आदी उपस्थित होते. या बैठकीत सोनटक्‍के आणि देशमुख यांचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला. तर ज्यु. इंजिनिअर अविनाश कामत यांची विभागीय चौकशी करुन त्यांच्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आयुक्‍तांनी स्पष्ट केले. महापालिका आयुक्‍तांनी कर वसुलीचे उद्दिष्टे देऊनही वसुली करण्यात कमी पडलेल्या तीन कर्मचाऱ्यांनाही निलंबित करण्यात आले होते. तर कोरोनाची ड्यूटी देऊनही आजारी असल्याचे बनावट कारण देत ड्यूटी नाकारणाऱ्या एका कर्मचाऱ्यालाही निलंबित केले होते. त्यानुसार आयुक्‍तांनी वसुलीचे उद्दिष्टे आणि त्यांनी केलेल्या वसुलीची माहिती घेऊन योग्य तो निर्णय घेण्याचे मान्य केले. तर कोरोना ड्यूटी नाकारणाऱ्याची कागदपत्रे मेडिकल कौन्सिलकडे पाठविण्याचा निर्णय घेतला. निलंबनाची ठळक कारणे विधान सल्लागार सोनटक्‍के यांनी कायदेशीर सल्ला देण्यासाठी लाच म्हणून स्वीकारली होती मोठी रक्‍कम

गलिच्छ वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत कार्यरत लिपिक देशमुखने झोपडपट्टीच्या नोंदीसाठी स्वीकारली होती चौदाशे रुपयांची लाच

झोन आठअंतर्गत नियुक्‍त अभियंता कामत यांनी केली होती मंडईच्या दुरुस्ती कामात हयगय

तीन लिपिकांना कर वसुलीचे उद्दिष्टे देऊनही अपेक्षित वसुली न केल्याने त्यांना केले होते निलंबीत

शहरात कोरोना वाढत असताना ड्यूटी देऊनही आजारी असल्याचे कारण देत कर्मचारी राहिला होता गैरहजर

