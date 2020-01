राष्ट्रवादीच्या प्रदेश उपाध्यक्षपदी दीपक साळुंखे-पाटील 

सोलापूर : माजी आमदार दीपक साळुंखे-पाटील यांची महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या उपाध्यक्षपदी निवड झाली आहे. या बाबतचे नियुक्ती पत्र साळुंखे यांना आज मुंबईतील राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात देण्यात आले आहे. विधानसभा निवडणूकीत महाआघाडीच्या उमेदवाराविरोधात बंडखोरी करणारे माजी आमदार साळुंखे कोणत्या पक्षात आहेत अशी विचारणा करणाऱ्यांना आज या निवडीने उत्तर मिळाले आहे.

हेही वाचा - जालीहाळमध्ये घोळात घोळ

राष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, कोशाध्यक्ष हेमंत टकले, राष्ट्रवादी मासिकाचे संपादक डॉ. सुधीर भोंगळे यांच्या उपस्थितीत हे नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे. साळुंखे-पाटील यांच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्याला प्रदेश राष्ट्रवादीत मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी-शेकाप-कॉंग्रेसची आघाडी असताना माजी आमदार साळुंखे यांनी राष्ट्रवादीच्या वतीने सांगोल्यातून उमेदवार जाहीर केली होती. साळुंखे यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही उमेदवारी रद्द केल्याचे जाहीर केले होते. या निवडणुकीसाठी सांगोल्यात राष्ट्रवादीचा पाठिंबा शेकापचे उमेदवार डॉ. अनिकेत देशमुख यांना असल्याचे जाहीर केले होते. साळुंखे-पाटील यांनी या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार शहाजी पाटील यांच्या प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला होता. aschim-maharashtra-news/solapur/prime-minister-kisan-sanman-yogna-fail-jailhal-254824">जालीहाळमध्ये घोळात घोळराष्ट्रवादीचे प्रदेश सरचिटणीस शिवाजीराव गर्जे, कोशाध्यक्ष हेमंत टकले, राष्ट्रवादी मासिकाचे संपादक डॉ. सुधीर भोंगळे यांच्या उपस्थितीत हे नियुक्ती पत्र देण्यात आले आहे. साळुंखे-पाटील यांच्या माध्यमातून सोलापूर जिल्ह्याला प्रदेश राष्ट्रवादीत मोठी जबाबदारी मिळाली आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी-शेकाप-कॉंग्रेसची आघाडी असताना माजी आमदार साळुंखे यांनी राष्ट्रवादीच्या वतीने सांगोल्यातून उमेदवार जाहीर केली होती. साळुंखे यांच्या उमेदवारीला आक्षेप घेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही उमेदवारी रद्द केल्याचे जाहीर केले होते. या निवडणुकीसाठी सांगोल्यात राष्ट्रवादीचा पाठिंबा शेकापचे उमेदवार डॉ. अनिकेत देशमुख यांना असल्याचे जाहीर केले होते. साळुंखे-पाटील यांनी या निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार शहाजी पाटील यांच्या प्रचारात सक्रिय सहभाग घेतला होता.

Web Title: Deepak Salunkhe-Patil as the Vice-President of NCP