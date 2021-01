पतीच्या मार्गदर्शनाखाली घेतल्या पदव्या  कल्पना जोरीगल यांचा प्रेरणादायी प्रवास : विवाहानंतर दहावीनंतरचे शिक्षण केले पूर्ण 

सोलापूर : कै. व्यंकय्या नरसू सिंगम प्राथमिक शाळा दत्तनगर, सोलापूर येथील शिक्षिका कल्पना जोरीगल यांनी लग्नानंतर दहावीच्या पुढील शिक्षण पतीच्या मार्गदर्शनाखाली पूर्ण केले. 1997 साली केवळ दहावी शिक्षण घेतलेल्या कल्पना जोरीगल यांची शिक्षिका म्हणून नियुक्ती झाली. त्यानंतर पोस्टल पद्धतीने डीएड्‌ करत एमए. बी. एडपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले. पती श्रीनिवास जोरीगल यांच्या मार्गदर्शनामुळे हा प्रवास त्या पूर्ण करू शकल्या. कल्पना जोरीगल यांचा प्रवास प्रत्यक्ष सावित्रीबाई फुले व ज्योतिबा फुले यांच्याप्रमाणे पतीच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण पूर्ण करत अगदी मुलगा दहावी असताना डी. एड. पूर्ण केले. पुढेही कोणताही संकोच मनात न बाळगता मुलांच्या बरोबरीने शिक्षण पूर्ण केले. शाळेत विविध उपक्रम राबवून भाजपा महिला आघाडीचा गुणवंत शिक्षिका पुरस्कार मिळवला. शाळेत सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंतीनिमित्त मुलींना विविध वेशभूषा करत सावित्रीबाईच्या विचाराचा प्रसार करणे, मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणे, मुलांना लेखनाचे उपक्रम, गोष्टीची पुस्तके, वर्तमानपत्रांचे वाचन आदी विविध उपक्रम राबवत 100 टक्के प्रगतीशील व गुणवंत विद्यार्थी घडविण्यासाठी सततची धडपड यातून सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा जपला आहे. स्वत:च्या शिक्षणाबरोबरच मुलांना उच्च विद्याविभूषित बनविण्याची जबाबदारी त्यांनी यशस्वीपणे पार पाडली आहे. थोरला मुलगा मॅकेनिकल इंजिनिअर, मुलगी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स, इंजिनिअर, लहान मुलगा एमबीए अशा पदव्या मुलांनीही संपादित केल्या आहेत. मुलांना उच्च विद्याविभूषित, तर केलेच स्वत:ही डी. एड., बी. एड., बी. ए., एम. ए., बी. लिब., डी. एस. एम. अशा पदव्या त्यांनी मिळविल्या आहेत. मुलाबरोबर शिक्षण

विवाहनंतर शिक्षणात खंड पडू नये, म्हणून मुलांबरोबर पतीच्या मार्गदर्शनाखाली शिक्षण पूर्ण केले. नोकरी करता करता पुढील शिक्षणही सुरूच ठेवणाऱ्या कल्पना जोरीगल यांचा प्रेरणादायी प्रवास नाव सावित्रीबाई फुले यांचा वारसा पुढे चालवणारा असून, स्वत:च्या शिक्षणाबरोबरच मुलांच्या शिक्षणासाठी झटणाऱ्या व गुणवत्तापूर्ण विद्यार्थी घडवणाऱ्या कल्पना जोरीगल यांचा प्रवास प्रेरणादायी आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Degrees taken under the guidance of the husband Kalpana Jorigal's Inspirational Journey: Completed post-matric education after marriage