सरसंघचालकांना जिवे मारण्याची धमकी देणाऱ्या बनकरवर गुन्हा दाखल करा : भाजयुमोची मागणी

दक्षिण सोलापूर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांना जाहीररीत्या जिवे मारण्याची तसेच नागपूर येथील संघाचे मुख्यालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी दिल्याबद्दल अरुण बनकर याच्यावर गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी भाजयुमोचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य समर्थ बंडे यांनी केली आहे. या प्रकरणी सोलापूर पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सुहास जगताप यांना निवेदन देण्यात आले असून, कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या वेळी भाजयुमोचे योगेश कबाडे, अक्षय अंजीखाने, सागर अतनुरे, प्रथमेश कोरे, वकील प्रशांत कुलकर्णी, वकील योगेश कुरे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. दिल्ली येथे कृषी कायद्याच्या विरोधातील भाषणात अरुण बनकर याने ही उघड उघड धमकी दिली आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून भारतीय दंड संहितेच्या 118, 120 ए, 506 तसेच अन्य कलमान्वये गुन्हा आहे. सदर भाषणात अरुण बनकर याने समाजात अराजकता माजेल आणि त्यातून सामाजिक तेढ निर्माण होईल आणि लोकांना हिंसा करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल असे बेताल वक्तव्य केले आहे. तरी या व्यक्तीस तत्काळ संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करून त्यास अटक करण्यात यावी व या संपूर्ण प्रकरणाची कसून चौकशी करण्यात यावी. हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन या प्रकरणी विनाविलंब गुन्हा नोंद करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे. या व्हिडिओची सीडी सुद्धा उपलब्ध असल्याचे समर्थ बंडे यांनी या वेळी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Demand to file a case against Banker for threatening Sarsanghchalak Mohan Bhagwat