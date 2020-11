माशांची मागणी वाढली पण आवक कमी; भिगवण बाजारात भाव वाढले 

केतूर (सोलापूर) ः शारदीय नवरात्रउत्सवानंतर मासे खवय्याकडून माशांना मागणी वाढली आहे. परंतु, मासे बाजारात माशांची आवक कमी होत असल्याने व मागणी जास्त झाल्याने माशांचे दर मात्र रोजच वाढत आहेत. भाजीपाल्याचे दरही शंभर रुपये किलोच्या पुढे जाऊन पोचल्याने आता भाजी करायची तरी काय? हाच प्रश्‍न गृहिणींना सतावत आहे. उजनीच्या गोड्या पाण्यातील माशांना राज्याबरोबरच परराज्यांतूनही थंडीच्या पार्श्वभूमीवर मागणी वाढली आहे. मात्र, मागणीच्या तुलनेत आवक अत्यल्प होत असल्याने माशांचे दर वाढतच चालल्याने मासे खवय्यांच्या खिशाला "चाट' बसत आहे.

उजनी जलाशयात प्रामुख्याने चिलापी जातीचा मासा मोठ्या प्रमाणावर सापडतो. परंतु, जलसंपदा विभागाने जलाशयांमध्ये कोणत्याही प्रकारची मत्स्यबीज गेल्या अनेक वर्षापासून न सोडल्याने जलाशयात माशांची संख्या कमी झाली आहे. परिणामी मच्छीमारी करणाऱ्या मच्छिमारांना अथांग भरलेल्या उजनी जलाशयांमध्ये मासे अत्यल्प प्रमाणात सापडत आहेत. अंडी सात रूपये एक याप्रमाणे विकले जात आहे. चिकन 200 रुपये किलो व बोकडाचे मटण 520 रुपये किलो दराने विकले जात आहे. एकूणच सध्यातरी मांसाहार करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्‍याबाहेर गेले आहे हेच खरे. संपादन ः संतोष सिरसट



