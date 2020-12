शेतमाल व फळ वाहतुकीवर द्या 50 टक्के अनुदान ! केदार-सावंतांची रेल्वे महाप्रबंधकांकडे मागणी

सांगोला (सोलापूर) : किसान रेल्वेच्या माध्यमातून सर्वच शेतीमाल व फळांच्या वाहतुकीवर 50 टक्के अनुदान मिळावे; तसेच रेल्वे स्टेशन आवारातील श्री जोतिबा देवस्थान मंदिरास रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी रेल्वेचे महाप्रबंधक संजीव मित्तल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. सांगोला येथील रेल्वे स्थानकाची पाहणी व आढावा घेण्यासाठी रेल्वेचे महाप्रबंधक संजीव मित्तल यांच्यासह रेल्वेच्या इतर अधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी (ता. 18) भेट दिली. या वेळी भाजपचे तालुकाध्यक्ष चेतनसिंह केदार - सावंत यांनी महाप्रबंधक संजीव मित्तल यांची भेट घेऊन चर्चा केली. किसान रेल्वेच्या माध्यमातू डाळिंब, बोर, आंबा, केळी, पेरू, पपई, मोसंबी, संत्रा, लिंबू, अननस, सफरचंद, फणस, बदाम, आवळा, चवळी, कारली, वांगी, काकडी, गाजर, फुलकोबी, मिरची, बटाटा, टोमॅटो, आले, भेंडी, वाटाणे, लसूण, कांदा या शेतमालाच्या वाहतूक खर्चावर केंद्र सरकारच्या अन्न प्रक्रिया मंत्रालयाने 50 टक्के अनुदान द्यावे, अशी मागणी चेतनसिंह केदार-सावंत यांनी केली आहे. तसेच रेल्वे स्टेशनच्या आवारामध्ये 70 वर्षांपासून श्री जोतिबाचे मंदिर आहे. मंदिराच्या शेजारी रेल्वेच्या संरक्षण भिंतीचे काम चालू आहे. भाविकांना दर्शनास जाण्यासाठी रेल्वे स्टेशन आवारातील श्री जोतिबा देवस्थान मंदिराचा रस्ता उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणीही रेल्वेचे महाप्रबंधक संजीव मित्तल यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. या वेळी भाजप जिल्हाध्यक्ष श्रीकांत देशमुख, जिल्हा परिषद सदस्य अतुल पवार, गजानन भाकरे, शिवाजीराव गायकवाड, सांगोला तालुका डाळिंब अडत असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल केदार, माजी नगराध्यक्ष नवनाथ पवार, आनंद फाटे, डॉ. जयंत केदार, अनिल विभूते, सूर्याजी खटकाळे, प्रवीण चौगुले, प्रवीण जानकर, विशाल कुलकर्णी, मयूरेश गुरव आदी उपस्थित होते. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

