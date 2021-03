कमी खर्चात घर बांधण्यासाठी मंगळवेढ्यात साकारले डेमो हाऊस 

मंगळवेढा : ग्रामीण भागातील घरकुल लाभार्थ्यांना कमी खर्चात घरकुलाचे बांधकाम कसे करावे, याचे प्रात्यक्षिक लोकांना कळावे म्हणून जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाच्या आवारामध्ये दाखवण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या डेमो हाऊसचे उद्‌घाटन सभापती प्रेरणा मासाळ यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी माजी सभापती प्रदीप खांडेकर, गट विकास अधिकारी सुप्रिया चव्हाण, सुधाकर मासाळ, शांताप्पा बिराजदार, विठ्ठल सरगर, सचिन चव्हाण, शाखा अभियंता नागनाथ गोष्टी यांच्यासह वरिष्ठ सहाय्यक सचिन येडसे, डाटा एंट्री ऑपरेटर युवराज सूर्यवंशी, गृहनिर्माण विभागाचे अभियंता अनिल गरंडे, विनायक डांगे, शिवाजी हेंबाडे, संतोष सोनवले, शांतीलाल सावंत आदीसह जिल्हा परिषद बांधकाम विभागातील कर्मचारी उपस्थित होते. या आर्थिक वर्षामध्ये मंगळवेढा पंचायत समितीला 3500 घरकुलाचे बुद्धिष्ट प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत देण्यात आले असून त्यामध्ये 1900 घरकुलाचे करारनामे पूर्ण झालेले आहेत. लाभार्थ्यांनी केलेल्या बांधकामाच्या प्रमाणानुसार पहिल्या व दुसऱ्या अनुदानाचे वाटप थेट त्यांच्या बॅंक खात्यावर करण्यात आले. सध्याच्या काळात अनुदान यापेक्षा घरकुलाचे बांधकाम अधिक खर्चिक होत असल्यामुळे लाभार्थ्यांच्या मनामध्ये चिंता असल्यामुळे कमी खर्चात बांधकाम कसे निर्माण करावे, याचे प्रात्यक्षिक या बांधकाम विभागाच्या आवारात दाखवण्यात येणार आहे. जेणेकरुन त्याचा लाभ ग्रामीण भागातील नव्याने बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थ्यांना होणार आहे. घरकुलाच्या अनुदानात बरोबर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जवळपास 21 हजार रुपयांचे अनुदान लाभार्थ्याला देण्यात येणार आहे. त्यासाठी जॉब कार्ड धारक मजुरांनी कामाची मागणी करावी, अशी आवाहन सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी प्रशांत ढगे यांनी केले. ज्या घरकुल लाभार्थ्याचे अद्याप करारनामे झाले नाहीत. त्यांनी तात्काळ करारनामे करून घ्यावेत, असे आवाहन सभापती प्रेरणा मासाळ यांनी केले आहे. संपादन : अरविंद मोटे

Web Title: Demonstration house on Mars to build a house at low cost