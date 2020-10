कृषी विज्ञान केंद्राच्या प्रात्यक्षिकामुळे सोयाबीन उत्पादनात भरघोस वाढ 

सोलापूर ः येथील कृषी विज्ञान केंद्राच्या तेलबिया समूह आद्य रेखा प्रात्यक्षिकामुळे सोयाबीन उत्पादनामध्ये भरघोस वाढ झाल्याचे मत राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रकल्प सोलापूरचे डॉ. व्ही. एम. अमृतसागर यांनी व्यक्त केले.

कृषी विज्ञान केंद्र सोलापूरमार्फत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत ढोराळे (ता. बार्शी) येथे समूह प्रात्यक्षिकाचे आयोजन केले होते. त्यानिमित्ताने आयोजित कृषी दिन कार्यक्रमात डॉ. अमृतसागर बोलत होते. यावेळी तालुका कृषी अधिकारी श्री राऊत, कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रमुख शास्त्रज्ञ डॉ. लालासाहेब तांबडे उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्राध्यापक अमोल शास्त्री यांनी केले. ढोराळे गावामध्ये राबविण्यात आलेले सोयाबीनचे सुधारित वाण एमएयुएस-162 व एकात्मिक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन याविषयी शास्त्री यांनी सविस्तर माहिती दिली.

तालुका कृषी अधिकारी श्री राऊत यांनी गट संघटन, स्मार्ट प्रकल्प तसेच "विकेल ते पिकेल' या शासनाच्या योजनेविषयी माहिती दिली.

डॉ. अमृतसागर यांनी प्रात्यक्षिक अतिशय उत्कृष्ट पद्धतीने राबविण्यात आल्यामुळे शेतकऱ्यांना सुधारित वाण व एकात्मिक खत व कीड व्यवस्थापनाचा चांगला फायदा दिसून येत असल्याचे मत व्यक्त केले. शेतकऱ्यांनी सुधारित वाण केडीएस-726 (फुले संगम), एमएयुएस-612, एमएयुएस-162 या वाणांचा वापर करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी प्रात्यक्षिकाचे लाभार्थी विष्णू चोरमले, अमोल काकडे, रमेश सातपुते यांनी आपले अनुभव व्यक्त केले. डॉ. तांबडे यांनी ढोराळे गावातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कृषी विज्ञान केंद्र कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. सोयाबीनच्या प्रात्यक्षिकामुळे प्रति एकर उत्पादनांमध्ये भरघोस वाढ झाल्याचे सांगितले. सोयाबीनमध्ये रायझोबियम जिवाणूसंवर्धक बीजप्रक्रिया, गंधकाचा वापर व सूक्ष्म अन्नद्रव्ययुक्त खतांचा वापर याबरोबरच सुधारित वाण याच्या वापराने चांगले उत्पन्न वाढीची संधी असल्याचे नमूद करून जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा फायदा घेण्याचे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी सोयाबीनच्या प्रात्यक्षिक प्रक्षेत्रला भेट देऊन त्याची पाहणी केली. कृषी दिन कार्यक्रमाकरिता ढोराळे, सुर्डी, पिंपरी येथील बहुसंख्य शेतकरी उपस्थित होते. समाधान जवळगे यांनी सूत्रसंचालन केले.





Web Title: Demonstration of Krishi Vigyan Kendra has resulted in huge increase in soybean production