सोलापूर ः कृषी विभागाच्यावतीने आयोजित केलेल्या "विकेल ते पिकेल' या अभियानाची सुरवात कळमण (ता. उत्तर सोलापूर) येथे करण्यात आली. कृषी विभाग व इतर सलग्न विभागाच्या योजनांची सांगड घालून कळमण येथील कळमण अँग्रो प्रोड्युसर्स कंपनी अंतर्गत हिरा बेसन निर्मिती प्रकल्पाच्या बॅकवर्ड लिंक मुल्यसाखळी विकासची कळमण कंपनीच्या सभासदांना हरभरा बियाणे वाटप करून व बीज प्रक्रिया प्रशिक्षणाने या कार्यक्रमाची सुरवात झाली.

कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी कंपनीचे जेष्ठ सदस्य सुभाष पाटील होते. यावेळी तालुका कृषी अधिकारी मनीषा मिसाळ उपस्थित होत्या. त्यांनी हा प्रकल्प यशस्वीरित्या राबविण्याबाबत मार्गदर्शन केले. कृषी पर्यवेक्षक श्री. कोले यांनी प्रास्ताविक केले. प्रकल्पाची माहिती, हरभरा पिक लागवडीबाबत मंडल कृषी अधिकारी सतीश कचरे यांनी माहिती दिली. कृषी सहायक श्री कुंभार यांनी बिज प्रक्रिया प्रात्यक्षिक करून दाखविले. कंपनीचे अध्यक्ष संजय पाटील यांनी हा प्रकल्प यशस्वी करण्याचे आश्‍वासन दिले. सर्व सभासदांचा पिकलेला हरभरा कंपनीद्वारे विकेल ते पिकेल या अभियानी अंतर्गत विरा फ्रुट पॉडक्‍टस कळमण या कंपनीच्या गटाला देण्याबाबत नियोजन करण्यात आले. यामुळे शेतकरी हरभरा उत्पादक बांधवाचे आडत, हमाली, तोलाई, वहातूक इत्यादीवर होणारा खर्च वाचणार आहे. खरेदीदार गटाचा ही खर्च वाचेल. उत्पादक गट व खरेदीदार गट यांचा या माध्यमातून दुहेरी फायदा होणार आहे.



Web Title: Department of Agriculture launches 'Vikel to Pikel' campaign in North Solapur taluka