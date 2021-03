"या निवडणुकीत रात्री एक व दिवसा एक चालणार नाही' ! उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा कार्यकर्त्यांना इशारा

मंगळवेढा (सोलापूर) : आम्ही तर विरोधकांचे डिपॉझीट जप्त करतो, मग आपल्या विचारांची माणसं जास्त असल्यावर मते जास्त पडण्यास काय अडचण, असा सवाल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केला. तसेच 2019 च्या निवडणुकीत स्व. आमदार भारत भालके यांना मंगळवेढा शहरातून पाच हजार कमी पडलेल्या मतांची दखल घेतली व "या निवडणुकीत रात्री एक व दिवसा एक चालणार नाही' असा इशाराही दिला. पंढरपूर विधानसभा पोटनिवडणुकीच्या संदर्भात कार्यकर्त्यांची मते जाणून घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे रविवारी पंढरपूर येथे आले असता, बंद खोलीत मंगळवेढ्यातील राष्ट्रवादीच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा झाली. या वेळी प्रलंबित बसवेश्‍वर स्मारकाचा प्रश्‍न मार्गी लावल्याबद्दल नगराध्यक्षा अरुणा माळी यांच्या हस्ते उपमुख्यमंत्र्यांचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी सोमनाथ माळी, पक्षनेते अजित जगताप, लतीफ तांबोळी, शहराध्यक्ष संदीप बुरकूल उपस्थित होते. या वेळी मंगळवेढ्यातून मते कमी पडण्यास शहरातील गटबाजी कारणीभूत असल्याचे कारण उपमुख्यमंत्र्यांना सांगण्यात आले. नगराध्यक्षा माळी यांनी, पक्ष देईल त्या उमेदवारास मताधिक्‍य देण्यासाठी आम्ही सर्व नगरसेवक प्रयत्न करू, असे आश्‍वासन दिले. त्यानंतर कार्यकर्त्यांसमोर बोलताना उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, की बऱ्याच वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या बसवेश्‍वर स्मारकाच्या प्रश्‍नासाठी स्व. आमदार भालके यांनी केलेली विनंती लक्षात घेऊन निधीची तरतूद केली. 35 गावांच्या पाण्यासाठी 2009 पासून प्रयत्न सुरू होते. तो ही प्रश्‍न मार्गी लावणार आहे. तुमच्या समस्या सोडवण्याची धमक महाविकास आघाडीमध्ये आहे. महाविकास आघाडीचा उमेदवारच तुमच्या मतदारसंघाचा विकास करू शकणार आहे. तुमच्या मनात जो उमेदवार आहे तोच दिला जाईल, असे संकेत दिले. ते पुढे म्हणाले, या मतदारसंघात पवार साहेब जे उमेदवार देतील त्याला निवडणूक आणण्याची जबाबदारी सर्वांची आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांना निवडणुकीसाठी वेळ देण्यास सांगण्यात आल्यामुळे पोटनिवडणुकीसाठीच्या पालकत्वाची जबाबदारी पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे दिली आहे. महाविकास आघाडीतील घटक पक्षातील सर्वांना सोबत घ्यावे लागणार आहे. उद्या राष्ट्रवादीचा उमेदवार जाहीर होईल. त्याला विजयी करावे. त्यासाठी दिवसा एक आणि रात्री एक माझ्याकडे चालणार नाही, असा इशारा देत, आपल्या विचारांची सगळी लोकं एकत्र आल्यास राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी होण्यास अडचण येणार नाही, असा विश्‍वासही व्यक्त केला. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

