मोठी बातमी! 'या' महापालिकेत मुलाखतीविना थेट "कंत्राटी' भरती मग आता...

सोलापूर : स्पर्धेच्या काळात उच्च शिक्षण, चांगले गुण पडूनही नोकरीसाठी अनेकजण वणवण भटकत आहेत. त्यांना नोकरीसाठी कागदपत्रे, मुलाखती, कामाचा अनुभव अशा अटी घातल्या जातात. मात्र, सोलापूर महापालिकेत 571 लिपिकांना कायम करण्यात आले असून त्यांना संगणक तथा टायपिंग येत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यांना आता पुन्हा टायपिंगची परीक्षा द्यावी लागणार आहे. तर दुसरीकडे बहुतांश संगणक चालक, अभियंता, भूमापक, ईलेक्‍ट्रिक सुपरवायझर, यांत्रिक आवक्षेकांना मुलाखतीविनाच थेट नियुक्‍ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता त्यांच्यावरही कारवाईची टांगती तलवार आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नात दरवर्षी सुमारे दोनशे कोटींची घट अन्‌ कंत्राटदार, मजुरांची देणेबाकी वाढली असतानाही 684 कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात आली. कायमस्वरुपी कर्मचाऱ्यांसाठी दरमहा सुमारे साडेपंधरा कोटींचा तर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी सुमारे दोन ते अडीच कोटींचा खर्च होतो. दरम्यान, दरवर्षी कर वाढीसाठी महापालिकेच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना वसुलीचे उद्दिष्टे दिले जाते. मात्र, अपेक्षित वसुली होत नसल्याने पगारासाठी महापालिकेला एलबीटी व जीएसटी अनुदानाची वाट पाहावी लागते. महापालिकेच्या उत्पन्न वाढीसाठी विशेष प्रयत्न होत नसतानाही कंत्राटी भरती कशासाठी, कायम कर्मचाऱ्यांवर कामाचा एवढा ताण आहे का, आर्थिक परिस्थितीचे कारण पुढे करीत कामगारांना महागाई भत्ता न देणाऱ्या महापालिका अधिकाऱ्यांनी कंत्राटी भरती करताना महापालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा विचारात का घेतला नाही, असे अनेक प्रश्‍न आता शहरवासियांना पडले आहेत. सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची होईल पडताळणी

महापालिकेच्या विविध आस्थापनांमध्ये मुलाखतीविना थेट नियुक्‍त केलेले कंत्राटी कर्मचारी असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची पडताळणी होणार असून संबंधित विभाग प्रमुखांकडून त्यांची माहिती मागविली आहे. ज्या कर्मचाऱ्यांना काम जमत नाही, त्यांना थेट घरी पाठविले जाईल. आता सर्व्हिस प्रोव्हायडर नियुक्‍त करुन त्यांच्यामार्फत पदभरती केली जाईल.

- पी. शिवशंकर, आयुक्‍त, महापालिका विभागनिहाय कंत्राटी कर्मचारी

संगणक चालक

71

अभियंता

71

वैद्यकीय अधिकारी

30

भूमापक

12

नर्स व आशासेविका

35

इलेक्‍ट्रिक पर्यवेक्षक

5

यांत्रिक आवक्षेक

4

अन्य

279 ढिगभर अर्जानंतरही थेट नियुक्‍त कोणासाठी?

जिल्हा परिषदेत चतुर्थश्रेणी पदांसाठी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्‍तीसाठी अभियंता, एमबीए अशा उच्चशिक्षित तरुणांनी अर्ज केल्याचे पहायला मिळाले. दुसरीकडे महापालिकेलाही याचा अनेकदा अनुभव आला. तरीही साडेअकरा हजार रुपयांच्या मानधनावर 71 संगणक चालकांना थेट नियुक्‍ती देण्यात आली. महापालिकेत सध्या 47 कंत्राटी अभियंते असून त्यापैकी बहुतांश उमेदवारांना मुलाखतीविनाच नियुक्‍ती दिली आहे. भूमापक, इलेक्‍ट्रिक पर्यवेक्षकसह अन्य पदांवर थेट भरती झाली आहे. नोकरीसाठी मोठ्या प्रमाणावर स्पर्धा असताना थेट नियुक्‍ती कोणी आणि कशासाठी दिला, असा प्रश्‍न उपस्थित केला जाऊ लागला आहे. नगरसेवक, महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी तथा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्यांच्यासाठी वशिलेबाजी तर केली नाही ना, अशीही चर्चा आता सुरु झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आता सेवा पुरवठादार नियुक्‍त केला जाणार असून त्यांच्यामार्फतच प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

