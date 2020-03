सोलापूरचे डिसले गुरुजी जगातील 50 शिक्षकांच्या यादीत 

सोलापूर ः जगातील सर्वोत्तम 50 शिक्षकांच्या यादीमध्ये जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक रणजितसिंह डिसले यांचा समावेश झाला आहे. त्यानिमित्त त्यांना 10 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा पुरस्कारही जाहीर झाला आहे. अशाप्रकारचा पुरस्कार मिळविणारे डिसले हे जिल्हा परिषदेचे एकमेव गुरुजी आहेत. शिक्षण क्षेत्रातील नोबेल पारितोषिक म्हणून ओळखले जाणारे "ग्लोबल टीचर प्राईझ' जाहीर झाले आहे. त्यात डिसले यांना नामांकन दिले आहे. लंडन येथील वाकी फौंडेशनच्या वतीने 10 लाख अमेरिकन डॉलर्सचा पुरस्कार त्यांना मे महिन्यात लंडन येथे होणाऱ्या ग्लोबल एज्युकेशन अँड स्किल फोरम या कार्यक्रमात दिला जाणार आहे. लेट्‌स क्रॉस द बॉर्डर या अभिनव शैक्षणिक प्रयोगाच्या माध्यमातून भारत, पाकिस्तान, इराक, इराण, इस्राईल, पॅलेस्टाईन, अमेरिका व उत्तर कोरिया या जगातील सर्वांत अशांत देशांतील 50 हजार मुलांची पीस आर्मी तयार करून परस्पर सौहार्दाचे वातावरण करण्याच्या या शैक्षणिक प्रयोगाकरिता त्यांची निवड केली आहे. तंत्रस्नेही शिक्षणाच्या माध्यमातून शांतता निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न इतर देशांतील शिक्षकांसाठी प्रेरणादायी आहे अशा शब्दात निवड समितीने त्यांचा गौरव केला आहे. जिल्हा परिषदेच्या परितेवाडीच्या शाळेत मागील 11 वर्षांपासून कार्यरत असणारे डिसले गुरुजी हे तंत्रज्ञानातील अभिनव प्रयोगांमुळे जगभर ओळखले जातात. डिसले गुरुजींनी तयार केलेली QR कोडेड पुस्तके आज 11 देशांतील 10 कोटींहून अधिक मुले वापरत आहेत. व्हर्च्युअल फिल्ड ट्रीप या आगळ्यावेगळ्या अध्यापन पद्धतीच्या माध्यमातून ते 150 हुन अधिक देशांतील शाळांमध्ये विज्ञान विषयाचे अध्यापन करतात. अशा पद्धतीने अध्यापन करणारे ते जगातील सातवे शिक्षक ठरले आहेत. मायक्रोसॉफ्ट, नॅशनल जिऑग्राफिक सोसायटी या आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्यांच्या कार्याचा गौरव केला आहे.

