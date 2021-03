ऑनलाइन व ब्रॅंडींगच्या पलीकडे जाऊन युवकासाठी शोधला नवा ट्रेंडी लूक

सोलापूर ः ऑनलाइन व ब्रॅंड खरेदीमध्ये देखील कमी किंमतीत पण ट्रेंडी लूक असलेल्या वस्तूंसाठी येथील तरुणांना पुणे व मुंबईत खरेदी करावी लागत होती. ही तरुणांची गरज ओळखून येथील सागर भारती व प्रणव पात्रे या तरुणांनी एक चांगला पर्याय त्यांच्या व्यवसायातून उपलब्ध करून दिला आहे. सर्वसाधारणपणे तरुण हे मोठ्या प्रमाणात ऑनलाइन खरेदी करत असतात.

ऑनलाइन बाजारात बहुतांश वस्तू या ब्रॅंडच्या असतात. ब्रॅंड म्हटले की त्याची किमंत खूप अधिक असते. पण ऑनलाईनवर व्हरायटीचे काही पर्यायदेखील सक्षम नसतात. पण सर्वच तरुण इतक्‍या महागड्या खरेदीत जात नाहीत. काही जण पुणे व मुंबईतून नव्या ट्रेंडच्या वस्तू आणाव्या लागतात. विशेष म्हणजे ब्रॅंडच्या वस्तूंची महागाई व नव्या ट्रेंडच्या वस्तूंची गरजेबद्दल काही केले पाहिजे, असे सागर भारती व प्रणव पत्रे यांनी ठरवले. कॉलेज वयातील मुलांना सोलापुरात त्याच्या गरजेच्या नव्या ट्रेंडच्या वस्तू कमी किंमतीत मिळतील का असा विचार करुन त्यांनी काही मित्रांशी संवाद साधला. तेव्हा या पध्दतीच्या नव्या ट्रेंडच्या गरजा भागवणारे मटेरियल शहरातच उपलब्ध करुन दिले तर त्याचा फायदा होईल, हे लक्षात आले. तेव्हा त्यांनी कॉलेंज मुलांना लागणाऱ्या विविध वस्तूंचा अभ्यास केला. तेव्हा त्यांना हे लक्षात आले की ब्रॅंडच्या वस्तू महाग तर आहेतच. तसेच त्या आऊट ऑफ ट्रेंडदेखील असतात. तसेच मुलांना नव्या ट्रेंडच्या वस्तू किफायतशीर किमतीत हव्या आहेत. त्यातच सध्याच्या कोरोना काळात ही गरज अधिक महत्त्वाची होती. तेव्हा या दोन्ही मित्रांनी मिळून या वस्तूंची विक्री सुरु केली. तसेच त्यासाठी एक दुकानदेखील सुरू केले. तेव्हा त्यांना कॉलेजच्या मुलांकडून नेमके नव्या ट्रेंडच्या हव्या असलेल्या वस्तूंची मागणी होऊ लागली. ऑनलाइन खरेदीपेक्षा त्या कितीतरी कमी किंमत व सुरु असलेल्या ट्रेंडशी जोडणाऱ्या होत्या. आता त्यांनी सुरु केलेला प्रयोग चांगलाच यशस्वी झाला आहे. चौकट

- ऑनलाइन ब्रॅंडेड वस्तूंच्या महाग किंमतीवर उपाय

- पुणे व मुंबईत मिळणाऱ्या वस्तूंची उपलब्धता

- ऑनलाईनच्या तुलनेत अधिक किफायतशीर

- करंट ट्रेंड समोर ठेवूनच सेवा

