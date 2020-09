मारापूरचा सेवानिवृत्त विद्युत सहाय्यक बेपत्ता ! ओढ्यात वाहून गेल्याची ग्रामस्थांमधून शंका

मारापूर (सोलापूर) : येथील सेवानिवृत्त विद्युत सहाय्यक गणपत कोंडीबा आसबे (वय 60) हे काल (ता. 19) दुपारपासून बेपत्ता झाले आहेत. दोन दिवसांत पडलेल्या दमदार पावसामुळे व कालव्याला सोडलेल्या पाण्याने ओढ्यात पाण्याचा प्रवाह वाढला असून, या प्रवाहात ते वाहून गेल्याची शंका ग्रामस्थांनी व्यक्त केली असून, त्यांचे शोधकार्य सुरू आहे. गणपत आसबे हे काल दुपारपासून बेपत्ता आहेत. ग्रामस्थांनी त्यांची शोधाशोध केली तरी ते सापडले नाहीत. याबाबत माहिती मिळताच पोलिस निरीक्षक ज्योतिराम गुंजवटे, मारापूर मंडलचे मंडलाधिकारी उल्हास पोळके व इतर कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी रात्रीपर्यंत त्यांचा शोध घेतला मात्र ते आढळून आले नाहीत. दरम्यान, दोन दिवसांत झालेल्या पावसामुळे माण नदीला पूर आला. तर उजनीत जादा झालेले पाणी कालव्यातून सोडल्याने ओढ्याला पाणी वाढले. शिवाय या परिसरात बागायत क्षेत्र सर्वाधिक असल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांची पिके सध्या पाण्यात गेली आहेत. पिकात आलेल्या पाण्याची पाहणी करण्यासाठी शेतकरी वर्गातून सातत्याने आपल्या शेतात गस्त घातली जात आहे. अशातच गणपत आसबे हे ओढ्यालगत असलेल्या शेतात पाहणीसाठी गेले असता त्यांना तेथील पाण्याचा अंदाज न आल्यामुळे ते त्यात वाहून गेल्याची भीती ग्रामस्थांमधून व्यक्त केली जात आहे. त्यांचा शोध घेण्यात येत असून, अद्यापही ते सापडले नसल्यामुळे उपस्थित नागरिकांतून चिंता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, कालव्यातून सोडलेले पाणी बंद करण्याच्या सूचना दिल्याचे समजते. काल रात्री शोधकार्य थांबवण्यात आले होते ते आज (रविवारी) सकाळी पुन्हा रेस्क्‍यू पथकामार्फत सुरू करण्यात आले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Discussion that a retired electrical assistant from Marapur was swept away in the stream