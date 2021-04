सांगोल्यात पुन्हा रंगू लागली गणपतराव देशमुखांच्या वारसदाराची चर्चा !

सांगोला (सोलापूर) : माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांचे नातू व सध्या पश्‍चिम बंगालमध्ये शिक्षण घेत असलेले डॉ. बाबासाहेब देशमुख सांगोल्यात आल्यावर दोन दिवस त्यांना भेटण्यासाठी गावोगावच्या शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. या वेळी डॉ. देशमुख यांनी जरी मी अजून राजकारणात येण्याचा निर्णय घेतला नसल्याचे सांगत असले, तरी दोन दिवस कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या गराड्यामुळे पुन्हा एकदा माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांच्या वारसदाराची चर्चा रंगू लागली आहे. शेतकरी कामगार पक्षाचे ज्येष्ठ नेते व विक्रमी वेळा आमदार झालेले माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांनी या वेळची विधानसभा निवडणूक लढवली नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या वारसाची चर्चा त्या वेळी मोठ्या प्रमाणात रंगली होती. विधानसभेच्या ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर शेकापतर्फे माजी आमदार गणपतराव देशमुख यांचे नातू डॉ. अनिकेत देशमुख यांना उमेदवारी दिली होती. त्या वेळच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये अनिकेत देशमुख यांचा अल्पशा मतांनी पराभव झाला होता. शिवसेनेचे शहाजी पाटील आमदार झाले होते. परंतु निवडणुकीनंतर डॉ. अनिकेत देशमुख सक्रिय राजकारणात सहभागी झालेले दिसले नाहीत. त्यामुळे शेकापच्या वारसाची चिंता लागून राहिली होती. परंतु गेल्या दोन दिवसांपासून पश्‍चिम बंगालमध्ये डॉक्‍टरकीचे शिक्षण घेत असलेले, माजी आमदार देशमुख यांचे नातू डॉ. बाबासाहेब देशमुख सांगोल्यात आल्यानंतर त्यांना भेटण्यासाठी तालुक्‍यातील गावोगावच्या शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी मोठी गर्दी केली होती. शहर व तालुक्‍यातील प्रमुख नेतेमंडळी व कार्यकर्त्यांनी या वेळी बाबासाहेबांना सक्रिय राजकारणात सहभागी होण्याची विनंती करीत असल्याचे दिसून आले. डॉ. बाबासाहेब देशमुख यांनी कोरोनाच्या लॉकडाउनच्या काळात आपल्या सोशल मीडियावरून तालुक्‍यातील जनतेशी मोठ्या प्रमाणात संवाद साधला होता. तसेच येथील वैद्यकीय समस्या जाणून घेऊन त्या सुधारण्यासाठी व पूर्ण करण्यासाठी ते अधिकाऱ्यांशी संपर्कात राहिले होते. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या वेळी विविध गावच्या नेतेमंडळींना व कार्यकर्त्यांना ते स्वतः फोन करून निवडणुकीची माहिती व गावातील राजकीय व सामाजिक समस्यांबाबत चर्चा करीत होते. त्यामुळे पुढच्या राजकारणात डॉ. बाबासाहेब देशमुख हे सक्रिय राजकारणात सहभागी होतात का? याकडेच शेकापच्या कार्यकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. सांगोला येथील राजकारणात सक्रिय होण्याचा अजून माझा कोणताही निर्णय झाला नाही. परंतु जून महिन्यानंतर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर आबासाहेबांच्या (गणपतराव देशमुख) सेवेशी मी सांगोल्यात असणार आहे. राजकारणाबरोबरच इतर क्षेत्रात राहूनही समाजसेवा करता येऊ शकते. राजकारणात आलो नाही तरी समाजसेवा करीत राहीन.

- डॉ. बाबासाहेब देशमुख, संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

