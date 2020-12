करमाळा (सोलापूर) : करमाळा तालुक्‍यात बिबट्याच्या हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी शुक्रवारी (ता. 10) पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे करमाळा दौऱ्यावर येणार आहेत. बिबट्या अद्याप जेरबंद झाला नसल्याने तालुक्‍यात प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे वन विभागाला काय आदेश देणार? पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर तरी बिबट्या जेरबंद होणार का? याबाबत तालुक्‍यामध्ये चर्चा सुरू आहे. पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे हे अंजनडोह येथे अधिकाऱ्यांची बैठक घेणार आहेत. या वेळी ते वनविभागाला काय सूचना देणार? यानंतर तरी वन विभागाचे अधिकारी ठोस भूमिका घेऊन बिबट्याला जेरबंद करणार का? याकडे तालुकावासीयांचे लक्ष लागले आहे. करमाळा तालुक्‍यात 1 डिसेंबर रोजी खडकी येथे बिबट्या दिसल्याचे नागरिकांनी सांगितले होते. त्यानंतर 7 डिसेंबरपर्यंत त्याने तीन जणांचे बळी घेतले आहेत. त्यानंतर या बिबट्याला ठार मारण्याची मागणी करमाळावासीयांनी केली होती. बिबट्याला पकडण्यासाठी चिखलठाण येथील राजेंद्र बारकुंड यांचा 12 एकर ऊस पेटवण्यात आला. मात्र त्यालाही चकवा देत बिबट्या तिथून पसार झाला. त्यानंतर गुरुवारी सांगवी नं. 2 येथील महिलेवरही याने धावून जाण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सुदैवाने या ठिकाणी दुर्दैवी घटना घडली नाही. एकंदरीतच तालुक्‍यात शेतीची सर्व कामे ठप्प झाली असून नागरिकांनी घराबाहेर पडणे बंद केले आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचेही अतोनात नुकसान होऊ लागले आहे. पालकमंत्री भरणे या गोष्टीकडे गांभीर्याने पाहून वन विभागाला काय सूचना देणार व बिबट्या पालकमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर तरी जेरबंद होणार का, याबाबत चर्चा सुरू झाली असून भीतीचे वातावरण मात्र कायम आहे. वन विभागाचा निष्काळजीपणा

बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी बारकुंड यांचा 12 एकर ऊस पेटविण्यात आला. शेकडोंच्या संख्येने वन विभागाचे अधिकारी व सर्व सोयीसुविधा सोबत असतानाही बिबट्या तिथून निघून गेला. यावरून वन विभागाचा निष्काळजीपणा चव्हाट्यावर आलेला आहे. यावर कोण नियंत्रण ठेवणार व पुढील होणाऱ्या दुर्दैवी घटना थांबणार का, याकडे आता गांभीर्याने पाहणे गरजेचे बनले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Discussions are going in Karmala taluka whether leopards will be confiscated even after the visit of the Guardian Minister