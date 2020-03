`या` कामांना दिला महापालिका आयुक्तांनी ग्रीन सिग्नल

सोलापूर : भांडवली निधीतून सुचविण्यात आलेली कामे वर्कऑर्डर देऊन 31 मार्चअखेर पूर्ण करता येतील, अशा कामांना आयुक्त दीपक तावरे यांनी बुधवारी ग्रीन सिग्नल दिला. त्यामुळे 2017-18 या कालावधीतील स्थगित करण्यात आलेली कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महापौर श्रीकांचना यन्नम यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत सर्वपक्षीय गटनेत्यांबरोबर चर्चा झाली. त्यानंतर आयुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. गटनेते आनंद चंदनशिवे, रियाज खरादी, चेतन नरोटे उपस्थित होते. सुरू असलेली कामे रद्द करू नयेत, अशी मागणी सर्व गटनेत्यांनी केली. नगरविकास विभागाकडून विविध विकासकामांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेला निधी वेळेत खर्च करण्याचे बंधन असते. पण राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निधी वेळेत खर्च केला नाही. परिणामी, तब्बल तीन आर्थिक वर्षांतील निधी खर्च करण्यासाठी शासनाने मुदतवाढ दिली आहे. शासनाने 2015-16, 2016-17 आणि 2017-18 या आर्थिक वर्षांतील विकासनिधी खर्च करण्यासाठी मुदतवाढ 31 मे 2020 पर्यंत दिली आहे. हा निर्णय फक्त कार्यादेश देऊन सुरू झालेल्या पण पूर्ण न झालेल्या कामांसाठीच असणार आहे. त्यामुळे 2017-18 या आर्थिक वर्षात अभिप्राय दिलेले पण 27 फेब्रुवारी 2020 पर्यंत वर्कऑर्डर न दिलेल्या कामांना स्थगिती देण्यात आल्याचे श्री. तावरे यांनी काढलेल्या आदेशात म्हटले होते. या प्रकरणी नगरसेवकांतून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. जी कामे मार्चपूर्वी पूर्ण होतील ती कामे करता येतील, असा आदेश आयुक्तांनी काढला आहे. आयुक्तांनी काढलेल्या आदेशाचे नगरसेवकांनी स्वागत केले आहे.

Web Title: Dispute between councilors and commissioner over development of capital funds in solapur municipal corporation