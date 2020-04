बिले न मिळाल्याने कंत्राटदारांमध्ये असंतोष 

सोलापूर ः यंदाच्या वर्षाअखेरीस शासन व अधिकारी यांनी कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाची बिले दिली नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या विरोधात राज्यातील कंत्राटदारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला आहे. राज्याच्या अर्थ विभागाने सगळ्या ठेकेदारांची बिले देण्याबाबतचे आदेश दिले होते. मात्र, त्याला अधिकाऱ्यांनी बेदखल केले आहे. शासनाच्या अर्थ विभागाने 27 मार्चपर्यंत सर्व कंत्राटदारांची बिले देण्यात यावीत असे लेखी पत्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ग्रामविकास व इतर विभागांना लेखी स्वरूपात दिले होते. त्या पत्राची माहिती ही संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी गंभीरपणे न घेता त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे कंत्राटदारांचे यावर्षीची बिले निघाली नाहीत. अधिकारी व कर्मचारी हे मालक असल्यासारखे वागतात. कंत्राटदार हा त्यांच्या हाताखालील नोकर आहेत, अशी वृत्ती त्यांची झाली आहे. वर्षभर उन्हातान्हात, घरदार वाऱ्यावर सोडून कंत्राटदार काम करतो. त्यांच्या हाताखाली हजारो, लाखो कुटुंबांची, मजुरांची पोट अवलंबून असतात. वर्षातून एकदा हक्काने मार्चला थोडी तरी आर्थिक तरतूद होईल, या आशेने वर्षभर राज्यातील विकासाची कामे करीत असतात. या सर्व प्रक्रियेस संबंधित अधिकाऱ्यांनी सुरुंग लावला आहे. एवढेच नाही तर शासनाच्या आदेशाला हरताळ फासला आहे. यामुळे कंत्राटदारांना हक्काच्या आर्थिक व दैनंदिन रोजीरोटीपासुन दूर फेकले आहे. शासन कोरोनामुळे अडचणी मधून मार्गक्रमण करीत आहे यांची आम्हाला जाण आहे. कंत्राटदार हाच शासनास मदत करीत आहे. पण, यामुळे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अक्षम्य चुकास थारा देता येत नाही. या सर्व बाबींवर शासनाकडून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.



Web Title: Dissatisfaction with contractors over non-payment of bills