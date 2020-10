माळीनगर (सोलापूर) : माळशिरस तालुक्‍यात सप्टेंबर व ऑक्‍टोबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे अनेक घरांमध्ये पाणी गेल्याने संसारोपयोगी वस्तूंचे नुकसान झाले. अनेक घरांची पडझड झाली. या अतिवृष्टीग्रस्त लाभार्थींना शासन निर्णयाप्रमाणे एक कोटी 59 लाख 61 हजार 400 रुपये इतकी मदत 27 ऑक्‍टोबरअखेर देण्यात आली आहे, अशी माहिती तहसीलदार जगदीश निंबाळकर यांनी दिली. माळशिरस तालुक्‍यात अतिवृष्टी व पुरामुळे बाधित झालेले एकूण तीन हजार 239 तर घरांच्या पडझडीमुळे बाधित झालेले एकूण 280 लाभार्थी आहेत. पिलीव मंडळात सप्टेंबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे घरात पाणी गेल्याने संसारोपयोगी वस्तूंचे नुकसान झालेल्या लाभार्थींना शासनाच्या नियमाप्रमाणे प्रत्येकी पाच हजार रुपये इतकी मदत देय असून, तालुक्‍यातील 580 खातेदारांना यापूर्वी दोन हजार 300 रुपये इतके अनुदान वितरित करण्यात आले होते. एकूण अनुदानापैकी उर्वरित रक्कम दोन हजार 700 रुपये 27 ऑक्‍टोबर रोजी वितरित करण्यात आले आहे. तसेच सप्टेंबर 2020 मधील लाभार्थींना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांप्रमाणे 15 लाख 91 हजार रुपये वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच ऑक्‍टोबर 2020 मध्ये आलेल्या पुरामुळे व अतिवृष्टीमुळे घरात पाणी गेल्याने संसारोपयोगी वस्तूंचे नुकसान झालेल्या दोन हजार 654 लाभार्थींना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांप्रमाणे एकूण एक कोटी 32 लाख 27 हजार रुपये 27 ऑक्‍टोबर रोजी वितरित करण्यात आले आहेत. तसेच सप्टेंबर 2020 मध्ये घर पडझड झालेल्या 280 खातेदारांना प्रत्येकी सहा हजार रुपयांप्रमाणे अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Distribution of grant of Rs. 1.5 crore to the beneficiaries affected by heavy rains in Malshiras taluka