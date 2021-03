जिल्ह्यात 311 नवे कोरोनाबाधित  तर पाच जणांचा मृत्यू

सोलापूर : सोलापूर शहरात 121 तर ग्रामीण भागात 190 अशा एकूण 311 नव्या कोरोनाबाधित रुग्णांची भर जिल्ह्याच्या आकडेवारीत आज पडली आहे. कोरोना चाचणीचे 2 हजार 380 अहवाल अद्यापही प्रलंबित आहेत. त्यातील 2 हजार 176 अहवाल महापालिका हद्दीतील तर 204 अहवाल ग्रामीण भागातील आहेत. कोरोनामुळे पाच जणांचा मृत्यू झाल्याचेही आजच्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून सोलापूर शहर व जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे. आज एकाच दिवशी 185 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. त्यातील 97 जण ग्रामीण भागातील, 88 जण महापालिका हद्दीतील आहेत. सोलापूर शहरातील 13 हजार 530 व ग्रामीण भागातील 42 हजार 140 अशा एकूण 55 हजार 670 जणांना आतापर्यंत कोरोनाची बाधा झाली. त्यातील 51 हजार 812 जण कोरोनामुक्त झाले आहेत. कोरोनामुळे आतापर्यंत 1 हजार 885 जणांचा मृत्यू झाला आहे.

रुग्णालयात सध्या 1 हजार 973 जणांवर उपचार सुरू आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागातील 1 हजार 97 तर महापालिका हद्दीतील 876 जणांचा समावेश आहे. आजच्या अहवालात मृत दाखविण्यात आलेल्या व्यक्तींमध्ये बार्शीतील नाईकवाडी प्लॉट येथील 65 वर्षिय पुरुष, सोलापूर शहरातील सिद्धेश्वर नगर (विनायक नगर जवळ) परिसरातील 50 वर्षीय पुरुष, देगाव रोडवरील कोयना नगर परिसरातील साठ वर्षीय महिला, विजापूर रोडवरील अण्णा कॉलनी परिसरातील 89 वर्षीय पुरुष आणि विजापूर रोडवरील पापाराम नगर येथील 53 वर्षीय पुरुषांचा समावेश आहे.

Web Title: In the district, 311 new corona cases and five deaths