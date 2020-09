सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ऑक्‍सिजन निर्मिती व साठा करणारी कंपनी अर्निकेम इंडस्ट्रीज व एल. आर. इंडस्ट्रिज (दोन्हीही चिंचोळी एमआयडीसी, सोलापूर) आणि टेंभुर्णी (ता. माढा) येथील एस. एस. बॅग्ज व फिल्टर्स या तीन ऑक्‍सिजन उत्पादक व साठा करणाऱ्या आस्थापना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधिग्रहित केल्या आहेत. सोलापूर जिल्ह्यात तयार होणाऱ्या ऑक्‍सीजनवर आता पुरवठा व साठा केल्या जाणाऱ्या ऑक्‍सीजनवर आता जिल्हाधिकाऱ्यांचाच ताबा असणार आहे. सोलापूर शहर व जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रूग्णांना ऑक्‍सिजनचा तुटवडा भासू नये, याकरिता जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी जिल्ह्यातील तीन ऑक्‍सिजन उत्पादक आस्थापना ताब्यात घेण्याचे आदेश जारी केले आहेत. शहर आणि जिल्ह्यातील कोरोना रूग्णांवर उपचार करण्यासाठी डीसीएच, डीसीएचसी आणि खाजगी रूग्णालयामध्ये ऑक्‍सिजन पुरवठा, सिलेंडर, संक्‍शन यंत्रणा आणि पाईपलाईनद्वारे ऑक्‍सिजनचा तत्काळ व सतत पुरवठा होणे गरजेचे आहे. कोरोना रूग्णांवर वैद्यकीय उपचारादरम्यान ऑक्‍सिजन उपलब्ध करून देणे आवश्‍यक असल्याने जिल्ह्यातील ऑक्‍सिजन उत्पादक व साठा करणाऱ्या आस्थापना अधिग्रहित करण्यात आल्या असल्याचे श्री. शंभरकर यांनी सांगितले. सोलापूर जिल्ह्यातून परराज्यात होणारा ऑक्‍सीजनचा पुरवठा तत्काळ थांबविण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. सोलापुरातील ऑक्‍सीजन पर जिल्ह्यात पाठविण्यासाठी पूर्व परवानगी आवश्‍यक करण्यात आली आहे.

