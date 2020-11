कोरोना काळातही वटवृक्ष देवस्थानच्या कर्मचाऱ्यांची दिवाळी गोडच

अक्कलकोट (सोलापूर) : येथील श्री वटवृक्ष स्वामी महाराज देवस्थानच्या कर्मचारी व सेवेकऱ्यांना दिवाळीनिमित्त देवस्थानच्यावतीनेे माहे ऑक्टोबर महिन्याचा वेतन व बोनस (दिवाळी स्वामीप्रसाद) एकत्रितपणे वितरण करण्यात आले. यावेळी मंदीर समितीचे चेअरमन महेश इंगळेे यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुंबई येथील स्वामी भक्त अॅड. मधुकर वैद्य व सहकारी यांच्या वतीने सालाबादाप्रमाणे मिठाई वाटपही अॅड. राजन पाटणकर, नुतन पाटणकर, मधुकर वैद्य यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी बोलताना मधुकर वैद्य यांनी श्री स्वामी समर्थांचे आपण निस्सिम भक्त आहोत. स्वामींच्या सेवेतच आपले जीवन व्यतीत करणाऱ्या सेवेकऱ्यांची दिवाळी गोड व्हावी, या हेतूने देवस्थानच्यावतीने बोनस व आमच्यावतीने मिठाई वाटप करुन देवस्थानच्या सेवेकऱ्यांची दिवाळी गोड केल्याचे समाधान आम्हास व देवस्थान समितीस असल्याचे सांगीतले. यावेळी मंदिर समितीच्यावतीने महेश इंगळे यांनी मधुकर वैद्य व कुटूंबीयांचा स्वामींचे कृपावस्त्र, प्रसाद देवून यथोचित सन्मान करुन वैद्य कुटूंबियांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. यावेळी सर्व सेवेकरी व कर्मचाऱ्यांनी सोशल डिस्टन्सींगचे पालन, मास्क व सॅनिटायझर वापरून या स्वामी प्रसाद (बोनस) वेतन व मिठाईचा लाभ घेतला. यावेळी मंदिर समितीचे चेअरमन महेश इंगळे, सचिव आत्माराम घाटगे, मधुकर वैद्य व कुटूंबीय, गिरीश पवार, श्रीशैल गवंडी, विपूल जाधव आदी उपस्थित होते. संपादन - सुस्मिता वडतिले

