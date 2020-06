मठ, धर्मशाळांमध्ये परगावच्या लोकांना राहण्यास परवानगी देऊ नका; पंढरपूर नगरपालिकेचा आदेश

पंढरपूर (सोलापूर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शहरातील मठ, धर्मशाळा आणि खासगी इमारतीमध्ये यापुढील काळात परगावच्या लोकांना राहण्यास परवानगी देऊ नये. अशा आशयाच्या नोटिसा नगरपालिकेने पंढरपूर शहरातील सुमारे साडेचारशे मठ आणि ज्या इमारतीमध्ये परगावचे लोक येऊन राहतात त्यांना देण्याची कार्यवाही सुरू केली आहे. परगावचे लोक राहत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित मठ मालक आणि खाजगी इमारतीच्या मालकांवर राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्याधिकारी सुनील वाळुजकर यांनी दिली. पंढरपूर शहर आणि तालुक्यात आतापर्यंत सात व्यक्तींचे कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आलेली आहेत. दुसरीकडे आषाढी यात्रा जवळ येऊ लागलेली आहे. यात्रा होणार नसली तरी दरवर्षीप्रमाणे काही भाविक पंढरपूर येथे येण्याची शक्‍यता आहे. दरवर्षी चातुर्मासात शेकडो भाविक पंढरपुरात मुक्कामास असतात. सध्या

कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या वाढत असल्यामुळे नगरपालिकेने काही उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. शहरातील सुमारे साडे चारशे मठ आणि धर्मशाळा तसेच ज्या खासगी इमारतीमध्ये परगावाहून लोक येऊन राहतात त्याचा सर्व्हे करण्याच्या सूचना उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी पंढरपूर नगरपालिकेला दिले आहेत. त्यानुसार विविध मठ, धर्मशाळा आणि खाजगी इमारतीत राहत असलेल्या लोकांची माहिती संकलित केली जात आहे. आषाढी यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर यापुढे शहरातील मठ, धर्मशाळा आणि खाजगी इमारतीत पर जिल्ह्यातून आणि परराज्यातून आलेल्या लोकांना पोलीस आणि महसूल विभागाच्या परवानगी शिवाय राहता येणार नाही. परवानगी न घेता अशा पद्धतीने कोणी व्यक्ती राहत असल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांच्या विरोधात राष्ट्रीय व्यवस्थापन अधिनियमानुसार कारवाई केली जाणार आहे असे उपमुख्याधिकारी सुनील वाळुजकर यांनी स्पष्ट केले. मालकांना आणि विश्वस्तांना पंढरपूर नगरपालिकेने नोटिसा बजावल्या आहेत.

