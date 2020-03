सोलापूर : स्मार्ट फोनमध्ये सर्वात लोकप्रिय झालेल्या व्हॉट्‌सऍपने आता नवीन शॉर्ट की आणले आहेत. आपल्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी व्हॉट्‌सऍप सतत नवीन काहीतरी आणत असते. आता असेच वेब व्हॉट्‌सऍप धारकांसाठी व्हॉट्‌सऍपने शॉर्ट की आणले आहेत. त्यामुळे तुम्ही लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर व्हॉट्‌सऍप वापरत असाल तर तुम्हाला प्रत्येकवेळी माऊसची गरज पडणार नाही. कीपॅडवरून तुम्ही शॉर्टकट वापरू शकणार आहात.

व्हॉट्‌सऍपमध्ये सतत नवीन काही तरी बदल होत असतात. नेटिजन्सही "नवं ते हवं' म्हणत त्याचा स्वीकार करतात. आता असाच हा एक नवीन फिचर आहे. त्यामुळे लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरवर शॉर्टकट वापरून व्हॉट्‌सऍप वापरता येणार आहे. असे वापरा वेब व्हॉट्‌सऍप...

गुगलवरून वेब व्हॉट्‌सऍप सर्च केल्यानंतर मोबाईलमधील व्हॉट्‌सऍपच्या उजव्या सर्चच्या बाजूला असलेल्या तीन ठिंबावर टच केल्यानंतर न्यू ग्रुप, न्यू ब्रॉडकास्ट आणि त्यानंतर व्हॉट्‌सऍप वेब येते. त्यावर टच केल्यानंतर क्‍युआर कोड स्कॅन केल्यानंतर तुमचे व्हॉट्‌सऍप कॉम्प्युटरला कनेक्‍ट होते. त्यानंतर ते ऑपरेट करण्यासाठी माऊसचा वापर करावा लागतो, मात्र त्यासाठीही व्हॉट्‌सऍपने शॉर्ट की दिल्या आहेत.



असे आहेत शॉर्ट की...

न्यू चॅट : AlT Ctrl n

प्रोफाईल आणि अबाऊट : Alt Ctrl p

सर्च : Alt Ctrl /

अर्काइव्ह चॅट : Alt Ctrl # र्‌ अन रेड : Alt Ctrl U

नेक्‍ट चॅट : Alt Ctrl Tab

नवीन ग्रुप : Alt Ctrl N

सेटिंग : Alt Ctrl ,

सर्च चॅट : Alt Ctrl F

म्युट : Alt Ctrl M

डीलीट चॅट : Alt Ctrl Backspace

प्रीव्हाईज चॅट : Alt Ctrl Shift Tab

