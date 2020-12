आजार लपवू नका, इलाज करा ! शहराला आज दिलासा; 13 ठिकाणी आढळले 14 रुग्ण

सोलापूर : देशात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेची शक्‍यता वर्तविली जात असतानाच सोलापुकरांनी नियमांचे पालन करायला सुरवात केल्याने शहरातील कोरोनाचा संसर्ग कमी होऊ लागला आहे. आज 796 संशयितांमध्ये अवघे 14 जण पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. दिलासादायक बाब म्हणजे आज एकही रुग्ण कोरोनाचा बळी ठरलेला नाही. ठळक बाबी... शहरातील एकूण एक लाख 25 हजार 693 संशयितांची कोरोना टेस्ट

आतापर्यंत दहा हजार 504 जणांचे अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह

आज 796 संशयितांमध्ये 14 जणांचे रिपोर्ट पॉझिटिव्ह; मृत्यू थांबले

आतापर्यंत नऊ हजार 525 रुग्णांनी केली कोरोनावर मात; आता उरले 412 रुग्ण शहरात आज बनशंकरी नगर, मित्र नगर, गावठाण (शेळगी), चाटी गल्ली, वसंत विहार, रजनीगंधा अपार्टमेंट (मोदी), समर्थ नगर (विजयपूर रोड), नरेंद्र नगर (जुळे सोलापूर), गोंडाळे वस्ती, द्वारका विहार (भवानी पेठ), शेटे नगर (लक्ष्मी पेठ), करंजकर सोसायटी आणि शिवस्मारकजवळ (नवी पेठ) या 13 ठिकाणी 14 रुग्ण आढळले आहेत. त्यापैकी समर्थ नगरातील दोन रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान, महापालिकेने आज बालके कोरोनापासून दूर राहावीत म्हणून नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात हात साबण व पाण्याने स्वच्छ धुवावेत, मास्क आपलेच असावेत, दोन व्यक्‍तींमध्ये किमान सहा फुटांचे अंतर ठेवावे, आजार लपवू नका, इलाज करा, या नियमांचा समावेश आहे. आपल्याबरोबरच आपले कुटुंब सुरक्षित राहावे, यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत, असेही आवाहन महापालिकेने केले आहे.

