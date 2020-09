वैराग (सोलापूर) : बार्शी तालुक्‍यात गेल्या दहा दिवसांपासून सतत पाऊस पडत असल्यामुळे सोयाबीन, उडीद व मूग पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. तालुक्‍यात सर्वांत जास्त सोयाबीन पीक पेरलेले आहे. सध्या सोयाबीन पीक काढणीच्या भरात आलेले आहे, त्याच वेळी सतत पाऊस पडत असल्यामुळे तसेच पाणी व रोगट हवामानामुळे सोयाबीनचे पीक झाडालाच नासू लागले आहे. तर काही ठिकाणी सोयाबीनचे पीक पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहे. तालुक्‍यातील अशा नुकसान झालेल्या मूग, उडीद व सोयाबीन पिकांचे पंचनामे करावेत, या मागणीचे निवेदन शेतकऱ्यांच्या वतीने तहसीलदार किरण जमदाडे यांना देण्यात आले. या वेळी भास्कर काकडे, प्रमोद पाटील, युवराज काजळे, प्रशांत भड, संदीप भड आदी गौडगावचे व तालुक्‍यातील शेतकरी उपस्थित होते. यंदा पाऊस वेळेवर झाल्याने शेतकऱ्यांनी सहा एकर सोयाबीन पेरले. पीक चांगले व काढणीला आले असताना सतत सहा दिवस झालेल्या पावसामुळे व शेतात साचलेल्या पाण्यामुळे सोयाबीन पिकाचे मोठे नुकसान झाल्याचे उत्कर्ष देशमुख (रातंजन, ता. बार्शी) यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

