कोरोनामुळे यंदा नवरात्रोत्सवाचे रंग राहणार फिके-फिकेच ! तरुणी व महिलांचा हिरमोड 

केत्तूर (सोलापूर) : दरवर्षी गणेशोत्सव संपताच नवरात्रीची लगबग सुरू होते. परंतु यावर्षी अधिक मासामुळे नवरात्रोत्सवास उशीर झाला आहे. दहा-बारा दिवसांनी म्हणजेच शनिवार, 17 ऑक्‍टोबर रोजी घटस्थापनेने नवरात्रोत्सवास सुरवात होत आहे. मात्र कोरोनामुळे गणेशोत्सवाप्रमाणेच नवरात्रोत्सवाचे रंग फिके-फिकेच राहणार आहेत. नवरात्रोत्सव दहा-बारा दिवसांवर आला असतानाही बाजारपेठेत मात्र कोरोना प्रादुर्भावाचा परिणाम या सणावरही झाला असल्याने फारशी गर्दी दिसून येत नाही. त्यातच या धार्मिक कार्यक्रमावरही शासनाने नियम, अटी आणि बंधने घातल्याने ठराविक भाविकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होत असल्याने यंदा प्रथमच नऊ दिवसांचे रंगही फिकेच पडणार आहेत असे दिसत आहे. नवरात्रोत्सव मंडळांनीही या वर्षी गरबा-दांडियासारखे गर्दी होणारे कार्यक्रम रद्द केल्याने तरुण-तरुणींमधून नाराजीचा सूर उमटत आहे. कोरोना महामारीच्या प्रादुर्भावामुळे गणेशोत्सवाप्रमाणेच नवरात्रोत्सव तरुण मंडळांनीही नवरात्रोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचे आवाहन नुकतेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केले आहे. गणेशोत्सवात मंडपाचा आकार व गणेश मूर्तीची उंची यावर शासनाने निर्बंध लावले होते. त्यानुसार गणेश मूर्ती तीन ते साडेतीन फूट ठेवण्याचा निर्णय गणेशोत्सव मंडळांनी घेतला होता. आता कोरोना महामारीच्या सावटाखाली नवरात्रोत्सव साध्या पद्धतीने साजरा करण्याचा निर्णय सार्वजनिक नवरात्रोत्सव मंडळांनी घेतला आहे. देवीची मूर्ती तीन ते साडेतीन फूट उंचीची राहणार आहे, तसेच नवरात्रोत्सवात देवीसमोर होणारी आराधी गाणी, जागरण- गोंधळ, देवीची गाणी आदी धार्मिक कार्यक्रमही होणार नसल्याचे दिसत आहे. नवरात्रोत्सवात नऊ दिवस नऊ रंगांच्या कपड्यांत, साड्यांमध्ये महिला व तरुणी वावरताना दिसतात. परंतु या वर्षी कापड दुकानात साड्या खरेदी करताना महिला मंडळी दिसत नाहीत. त्यामुळे नवरात्रोत्सवाचे रंगही यावर्षी फिके-फिकेच राहण्याचे संकेत मिळत आहेत. एकूणच, प्रथमच गणेशोत्सवानंतर नवरात्रोत्सवावरही कोरोनाचे विरजण पडणार आहे. याबाबत केत्तूरचे माजी सरपंच उदयसिंह मोरे-पाटील यांनी आवाहन केले, की कोरोना विषाणूच्या संसर्गामुळे शासन - प्रशासनाने घातलेले नियम, अटी व बंधने पाळूनच भाविकांनी नवरात्रोत्सव साजरा करावा. केत्तूर येथील तरुणी पायल कटारिया म्हणाली, नवरात्रोत्सवात नटण्या - मुरडण्याचे दिवस. या वर्षी नवरात्रीतील दांडियावर निर्बध आल्याने हिरमोड झाला आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Due to Corona, Navratri will be celebrated simply this year