माघी यात्रा काळात पंढरपूरचे नवीन व जुने बसस्थानक बंद राहणार ! एसटीची नियंत्रित वाहतूक सुरूच राहणार

पंढरपूर (सोलापूर) : माघी यात्रेत एक दिवसाची संचारबंदी लागू केली आहे. दरम्यान, एसटीची नियंत्रीत प्रवासी वाहतूक सुरूच ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. 22 व 23 फेब्रुवारी रोजी नवीन व जुने बसस्थानक बंद ठेवण्यात येणार आहे. पुणे रोडवरील चंद्रभागा बस स्थानकातून एसटीची प्रवासी वाहतूक सुरू ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती पंढरपूर बस स्थानकाचे आगार प्रमुख सुधीर सुतार यांनी आज "सकाळ'शी बोलताना दिली. माघी एकादशीचा सोहळा 23 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. यात्रेपूर्वीच गेल्या चार दिवसांपासून शहरात भाविकांनी गर्दी केली आहे. त्यामुळे एकादशीच्या वेळी संचारबंदी राहणार किंवा नाही, याविषयी भाविक, स्थानिक नागरिक आणि विशेषतः व्यापाऱ्यांमध्ये उत्सुकता होती. काल (शुक्रवारी) रात्री उशिरा जिल्हाधिकारी यांनी यात्रेविषयी सविस्तर आदेश काढले आहेत. प्रमुख चार यात्रांपैकी एक असलेल्या माघी यात्रेसाठी राज्यभरातून सुमारे तीन ते चार लाख भाविक श्री विठ्ठल- रुक्‍मिणी दर्शनासाठी पंढरपुरात येत असतात. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आषाढी, कार्तिकी यात्रेनंतर आता माघी यात्राही रद्द करण्यात आली आहे. माघी यात्रेत श्री विठ्ठल - रुक्‍मिणी मंदिर दर्शनासाठी 22 व 23 फेब्रुवारी रोजी बंद ठेवण्यात येणार आहे. तर 23 फेब्रुवारी रोजी एक दिवसाची संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. दरम्यान, पंढरपुरातील एसटीची प्रवासी वाहतूक सुरू ठेवण्याचा निर्णय जिल्हा प्रशासनाने घेतला आहे. 22 फेब्रुवारी रोजी सकाळी 10 वाजल्यापासून ते 23 फेब्रुवारीच्या मध्यरात्रीपर्यत पुणे रोडवरील चंद्रभागा बस स्थानकावरून एसटीची प्रवासी वाहतूक बायपास रोड मार्गावरून केली जाणार आहे. आवश्‍यक असलेल्या प्रवाशांनीच प्रवास करावा, असे आवाहनही श्री. सुतार यांनी केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Due to Corona new and old ST stands in Pandharpur will remain closed during the Yatra