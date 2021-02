कोरोना संसर्गामुळे घटली वटवृक्ष मंदिरातील भाविकांची संख्या ! दररोज हजार भाविकांनाच मिळतोय मंदिरात प्रवेश 

अक्कलकोट (सोलापूर) : राज्यभरात कोरोना संसर्गाने पुन्हा एकदा उसळी घेतल्याने कोरोना संसर्ग व प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबतचे व दररोज किमान एक हजार भाविकांनाच दर्शनासाठी मंदिरात प्रवेश देण्याबाबतचे पत्र नुकतेच मंदिर समितीस प्राप्त झाले आहे, अशी माहिती मंदिर समितीचे चेअरमन व नगरसेवक महेश इंगळे यांनी दिली. कोव्हिड - 19 च्या संसर्गाची राज्यभरात वाढ होत असल्याने नागरिकांच्या मनात भीती निर्माण झाली असून, त्याचा परिणाम येथील वटवृक्ष मंदिरातील भाविकांच्या गर्दीवर झालेला दिसून येत आहे. मंदिरात रात्रीच्या शेजारती वेळी असणारी स्वामी भक्तांची संख्या जेमतेम शंभराच्या आत येऊन भाविकांच्या संख्येत लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून येत आहे. गतकाळातील प्रदीर्घ लॉकडाउननंतर 16 नोव्हेंबर 2020 रोजी स्वामींचे वटवृक्ष मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले करण्यात आल्यानंतर शासनाचे सर्व नियम व अटींना प्राधान्य देऊनच भाविकांना ठराविक अंतराने दर्शनासाठी मंदिरात सोडण्यात येत आहे. दरम्यान, परगावाहून वटवृक्ष मंदिरात येणाऱ्या भाविकांच्या माध्यमातून मंदिरात व अक्कलकोट शहर व परिसरात कोरोना संसर्ग बळावू नये याकरिता मंदिर समितीच्या वतीने सर्व प्रकारच्या शासकीय नियमांचे पालन करण्यात येत आहे. येणाऱ्या भाविकांना मंदिर व परिसरात सॅनिटायझरची सोय करण्यात आली असून, मंदिरात प्रवेश करणाऱ्या भाविकांना मास्क वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अनाउन्समेंटद्वारे व देवस्थानच्या सुरक्षा रक्षकांच्या वतीने नित्यपणे व सातत्याने तशा सूचना भाविकांना करण्यात येत आहेत. भाविकही या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करताना दिसून येत आहेत. तरी "श्रीं'च्या दर्शनाकरिता भाविकांनी मंदिरात आल्यानंतर एकमेकांच्या संपर्कात न येता मास्क व सॅनिटायझरचा वापर करून ठराविक अंतरावर उभे राहून स्वामींचे दर्शन घेऊन सुरक्षितपणे माघारी जावे, असे आवाहन मंदिर विश्वस्त समितीच्या वतीने समितीचे चेअरमन व नगरसेवक महेश इंगळे यांनी केले आहे. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

