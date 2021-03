थकीत बिलामुळे वीजपुरवठा खंडित ! पिकांचा गळाच कापण्याचा प्रकार; उजनी लाभक्षेत्रातील शेतकरी अडचणीत

केत्तूर (सोलापूर) : उजनी लाभक्षेत्रातील पारेवाडी वीज वितरण कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या 20 ते 25 गावांच्या शेतीपंपाचा वीजपुरवठा थकबाकीमुळे बंद करण्यात आला असून, सध्या फक्त एक तासच वीज पुरवठा करण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. राज्य शासनाने शेती पंपाच्या थकीत वीज बिलाच्या कारणाने वीजपुरवठा खंडित करण्याचे आदेश दिल्यामुळे संबंधित अधिकारी वीजपुरवठा खंडित करीत आहेत व त्यांनी तो केलाही आहे. ऐन उन्हाळ्यात पिकांना पाण्याची गरज असतानाच शेतकऱ्यांमधून या कारवाईबाबत तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे. शेती पंपाचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आल्याने शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. करमाळा तालुक्‍यातील उजनी लाभक्षेत्रातील शेती पंपाचा वीजपुरवठा खंडित केल्याने पिकांना पाणी देणे बंद झाले आहे तर काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई निर्माण झाली आहे. वरचेवर उन्हाचा कडाका वाढत असल्याने उन्हाळी पिकांना पाण्याची गरज असताना आता मात्र वीजपुरवठा बंद असल्याने व पिकांना पाणीच देता येत नसल्याने नुकसान अटळ आहे. ग्रामीण भागात आपल्या शेतीमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून आपल्या प्रपंचाचा गाडा हाकावा लागतो आहे. वीज तोडणीमुळे हातातोंडाशी आलेला घास जातो की काय, असा प्रश्न उभा राहिला आहे. तसेच शेतकऱ्यांनी वीज थकबाकी भरून महावितरणला सहकार्य करावे.

- श्रीकांत साखरे,

शेतकरी, राजुरी थकबाकीच्या कारणामुळे वीज वितरण कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना न देता अचानकपणे वीज पुरवठा खंडित केला असल्यामुळे जणू काही पिकांचा गळाच कापण्याचा प्रकार केला आहे.

- शहाजी पाटील,

शेतकरी, केत्तूर उजनी काठावरील वीजपुरवठा खंडित केला असल्याने ज्या जी गावे पाणीपुरवठा योजनांवर अवलंबून आहेत त्या पाणीपुरवठा योजनांचा वीज पुरवठा खंडित झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचीही टंचाई निर्माण झाली आहे.

- राजाराम ठोंबरे,

ग्रामस्थ, केत्तूर आम्हाला वरून असे आदेश आहेत, त्याप्रमाणे आम्ही कार्यवाही करीत आहोत. शेतकऱ्यांनी वीज बिल वेळेवर भरणे गरजेचे आहे. तसेच सवलत देऊनही शेतकरी वीजबिल भरत नाहीत ही मोठी शोकांतिका आहे.

- रघुनाथ शिंदे,

कनिष्ठ अभियंता, पारेवाडी कार्यालय वीज पुरवठा खंडित केला आहे मात्र ज्यांच्या अनधिकृत जोडण्या आहेत त्यांच्यावर कारवाई होणार का, हा ही प्रश्न आहेच.

- विलास खुळे,

शेतकरी, गुलमोहरवाडी संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

Web Title: Due to non payment of electricity bill electricity connection of farmers in Ujani benefit area was cut off