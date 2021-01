आता संभाजी नव्हे, तर साबळे विडी ! संभाजी ब्रिगेडच्या आक्षेपामुळे उत्पादकांनी घेतला निर्णय

सोलापूर : पूर्वीच्या संभाजी विडीचे नामांतर आता साबळे विडी या नावाने झाले आहे. साबळे विडी या नावाने आता या विडीचे उत्पादन सुरू झाल्याची माहिती साबळे वाघिरे आणि कंपनी प्रा. लि. चे सरव्यवस्थापक बाळासाहेब जगदाळे यांनी दिली आहे. साबळे-वाघिरे आणि कंपनी प्रा. लि. च्या वतीने आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. जगदाळे यांनी ही माहिती दिली. श्री. जगदाळे पुढे म्हणाले, की हा विडी उद्योग 1932 पासून कार्यरत आहे. सोलापुरात या विडीचे उत्पादन 1965 मध्ये सुरू झाले. या कंपनीत 75 हजार कामगार व कर्मचारी कार्यरत आहेत. या विडीचे उत्पादन महाराष्ट्रासह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या भागात देखील घेतले जात आहे. मध्यंतरीच्या काळात संभाजी ब्रिगेड व काही संघटनांनी आक्षेप घेऊन संभाजी विडीचे नाव बदलण्याची मागणी केली होती. छत्रपती संभाजी महाराज हे महाराष्ट्राप्रमाणे आमचेही दैवत आहेत. त्यामुळे उत्पादनाचे नाव बदलण्याचे ठरले होते. प्रत्यक्षात उत्पादनाचे नाव बदलणे ही प्रक्रिया कायदेशीर व व्यावसायिकदृष्ट्या फार अवघड होते. तरी ही प्रक्रिया कंपनीने पार पाडली आहे. 1 फेब्रुवारीपासून अंमलबजावणी

वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या या विडी उद्योगावर अवलंबून असलेल्या हजारो महिला विडी कामगारांच्या रोजीरोटीवर याचा काय परिणाम होईल, असा प्रश्‍न समोर होता. तेव्हा नाव बदलण्याच्या संदर्भात संचालक मंडळाने सातत्याने मार्ग काढण्याचे काम चालवले होते. तेव्हा संचालक मंडळाने सप्टेंबरमध्ये नाव बदलण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार कंपनीचे नाव साबळे वाघिरे असे असल्याने याच नावानुसार साबळे विडी असे नाव देण्याचे ठरले. येत्या 1 फेब्रुवारीपासून साबळे विडी नावाने या उत्पादनाची विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे श्री. जगदाळे यांनी सांगितले. संपादन : श्रीनिवास दुध्याल

